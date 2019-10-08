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轟柯P「兩岸關係30年來最爛」　姚立明預言：民眾黨一個都不會當選

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲7日受訪時提到，台美關係目前的確是很好，兩岸關係卻是30年來最爛，掀起各界正反意見熱議。名嘴姚立明在7日播出的政論節目上直接開轟，「我大膽預言，（民眾黨立委參選人）一個都不會當選。」

姚立明預言民眾黨一個都不會選上。（圖／翻攝自YouTube／新台灣加油）

▲姚立明認為民眾黨的立委選情不樂觀。（圖／翻攝自YouTube／新台灣加油）

由於近期台灣接連與兩個邦交國斷交，讓部分民眾感到很不安，外交部長吳釗燮表示，雖然大陸不斷擴大對台灣外交的打壓，但「踏實外交」仍取得許多重要突破，特別是和美、日、歐等理念相近國家間的關係均明顯提升，是40年來最佳。對此，柯文哲7日受訪時，卻說出「台美關係目前很好沒人否認，台灣跟大陸關係是目前30年來最爛，這也沒有人否認」，再度於網路上掀起熱議。

姚立明在7日播出的《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」中，以香港遊行為例表示，柯文哲將香港遊行的原因曲解為高房價，又說警察開槍是擦槍走火，這是侮辱香港人民爭取自由民主、集會遊行自由的精神，而以前這些問題都能由柯文哲一人承擔，但他現在是民眾黨的黨主席，「我只知道這一次，民眾黨要為柯文哲揹債了。」

▲▼柯文哲出席松山慈祐宮-天上聖母重陽飛昇1032年三獻大典。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲認為，現在是兩岸關係30年來最爛的時候。（圖／記者徐斌慎攝）

姚立明甚至直指「民眾黨是柯文哲黨」，所以他大膽預言，「民眾黨提出來的候選人，一個都不會當選」，區域立委應該會全部落選，假如放任柯文哲繼續在兩岸關係、香港議題上選邊站，民眾黨在台灣就拿不到多數選票，況且說現在是兩岸關係30年來最爛的時候，「請問，難道不是中國造成的嗎？」

其實，對於兩岸關係好壞這個爭議，行政院長蘇貞昌7日被問到相關問題，他回答，「30年前還要反攻大陸，當年我們在當兵的時候，兩邊還有水鬼摸來摸去」，如今兩岸不只三通，一年間雙方往來的人數就高達百萬人，如果柯文哲認為這樣還是比以前差，「那這個數字應該就可以打臉。」

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