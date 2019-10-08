《禁止蒙面規例》爆衝突！餐廳、地鐵站被砸…2記者受傷　港鐵13個站仍關閉

▲示威者上街抗議《禁止蒙面規例》。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港示威者為抗議《禁止蒙面規例》而上街，7日入夜後爆發多起衝突，將軍澳、屯門、元朗、沙田等地成為熱點，港鐵站和美心集團旗下餐廳遭到破壞，多人被捕包括一名孕婦；黃埔也發生警民衝突，一名疑為總督察職位的警員一度拔槍近3秒。到了今（8日）清晨4點多，港鐵仍宣布13個地鐵站維持關閉。

港府透過《緊急法》實施《禁止蒙面規例》，將加強警方逮捕力道及根據，建制派立法會議員葉劉淑儀等人曾指，該規例賦予警方的權力「合乎比例」；然而通過後仍引發眾多市民不滿，進而再度上街示威。





▲港鐵多站連日被縱火堵住出入口。（圖／達志影像／美聯社）

根據《香港01》、《東網》報導，週一（7日）下午三點開始，示威者已經陸續聚集到將軍澳新都城等地，同聲歌唱及高呼口號，其中一部分人在遊行途中砸破美心集團旗下餐廳「simplylife」的玻璃窗，至少6名示威者遭警方逮捕。

晚間8點左右，一輛衝鋒車從大埔安埔路右轉衝進南運路，企圖高速衝散聚集在路上的市民，並在十字路口中繞圈自轉3回後離開。元朗入夜後也爆發激烈衝突，多名戴著黑色口罩的年輕男子被警方大動作攔查，到晚上9點時，至少4人被帶上警車。當晚元朗附近的大棠路輕鐵站和多處交通指示燈遭到示威者破壞，最後被警方以催淚彈驅散。

▲▼防暴警察與示威民眾對峙。（圖／路透）

▲港鐵停駛，將軍澳站損毀。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）

示威者也聚集到沙田及馬鞍山一帶，部分示威者晚間撬開沙田圍站的鐵閘，並在裡頭造成破壞，隨後又湧入第一城站，破壞美心集團旗下餐廳。除此之外，馬鞍山新港城中心遭大批防暴警察硬闖，一名在場的記者被警方重推在地，眼鏡也被搶走；太子也有記者受傷被送上救護車；太古康怡花園甚至被警方闖進逮走3人，引發居民不滿包圍保安。

深夜11點，黃埔站B出口聚集的示威者和防暴警察對峙，《香港電台新聞》直播片段顯示，一名紅衣男子並未出手打人或任何動作，卻遭到「肩上三顆花」總督察級的白髮男警連推胸口兩次；白髮警隨後甚至拔出左輪手槍，但槍口向下，3秒後又收回槍套中。

警方8日凌晨1點左右，再度發新聞稿強烈譴責示威民眾，並以「暴徒」稱之。港鐵指出，8日仍有13個車站關閉，包括旺角站、黃埔站、將軍澳站、沙甜微顫、大埔墟站等站，另外4條輕鐵路線暫停。