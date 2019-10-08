　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

《禁止蒙面規例》爆衝突！餐廳、地鐵站被砸…2記者受傷　港鐵13個站仍關閉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港1007,禁止蒙面規例。（圖／路透）

▲示威者上街抗議《禁止蒙面規例》。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港示威者為抗議《禁止蒙面規例》而上街，7日入夜後爆發多起衝突，將軍澳、屯門、元朗、沙田等地成為熱點，港鐵站和美心集團旗下餐廳遭到破壞，多人被捕包括一名孕婦；黃埔也發生警民衝突，一名疑為總督察職位的警員一度拔槍近3秒。到了今（8日）清晨4點多，港鐵仍宣布13個地鐵站維持關閉。

港府透過《緊急法》實施《禁止蒙面規例》，將加強警方逮捕力道及根據，建制派立法會議員葉劉淑儀等人曾指，該規例賦予警方的權力「合乎比例」；然而通過後仍引發眾多市民不滿，進而再度上街示威。

▲▼港鐵中環站、銅鑼灣站8日遭到示威者破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲港鐵多站連日被縱火堵住出入口。（圖／達志影像／美聯社）

根據《香港01》、《東網》報導，週一（7日）下午三點開始，示威者已經陸續聚集到將軍澳新都城等地，同聲歌唱及高呼口號，其中一部分人在遊行途中砸破美心集團旗下餐廳「simplylife」的玻璃窗，至少6名示威者遭警方逮捕。

晚間8點左右，一輛衝鋒車從大埔安埔路右轉衝進南運路，企圖高速衝散聚集在路上的市民，並在十字路口中繞圈自轉3回後離開。元朗入夜後也爆發激烈衝突，多名戴著黑色口罩的年輕男子被警方大動作攔查，到晚上9點時，至少4人被帶上警車。當晚元朗附近的大棠路輕鐵站和多處交通指示燈遭到示威者破壞，最後被警方以催淚彈驅散。

▲▼香港1007,蒙面規例,禁止蒙面規例。（圖／路透）

▲▼防暴警察與示威民眾對峙。（圖／路透）

▲▼香港《禁止蒙面規例》風波，示威者7日走上街頭，爆發警民衝突。（圖／（圖／路透））

▲▼港鐵停駛，將軍澳站損毀。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）

▲港鐵停駛，將軍澳站損毀。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）

示威者也聚集到沙田及馬鞍山一帶，部分示威者晚間撬開沙田圍站的鐵閘，並在裡頭造成破壞，隨後又湧入第一城站，破壞美心集團旗下餐廳。除此之外，馬鞍山新港城中心遭大批防暴警察硬闖，一名在場的記者被警方重推在地，眼鏡也被搶走；太子也有記者受傷被送上救護車；太古康怡花園甚至被警方闖進逮走3人，引發居民不滿包圍保安。

深夜11點，黃埔站B出口聚集的示威者和防暴警察對峙，《香港電台新聞》直播片段顯示，一名紅衣男子並未出手打人或任何動作，卻遭到「肩上三顆花」總督察級的白髮男警連推胸口兩次；白髮警隨後甚至拔出左輪手槍，但槍口向下，3秒後又收回槍套中。

警方8日凌晨1點左右，再度發新聞稿強烈譴責示威民眾，並以「暴徒」稱之。港鐵指出，8日仍有13個車站關閉，包括旺角站、黃埔站、將軍澳站、沙甜微顫、大埔墟站等站，另外4條輕鐵路線暫停。

ET快訊
影／韓國瑜「夜襲」臨檢釣蝦場　遭民眾嗆：幹什麼啊！我們只是來
哈吉貝最快今成「今年最強颱」…收假日變天轉雨　吳德榮：北部明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《禁止蒙面規例》爆衝突！餐廳、地鐵站被砸…2記者受傷　港鐵13個站仍關閉

港鐵站遭破壞…公車站牌被拆毀　港府夜間呼籲：8日彈性上班、上課

禁止蒙面後「考慮斷網」　香港政府官員：不排除限制通訊

旺角外爆衝突！示威者朝警署扔玻璃瓶　港警衝上「壓制至少2人」

示威者圍旺角警署「磚頭擋路」　港警舉黑旗發射催淚煙

男孩挑戰「魔鬼身材門」整顆頭卡死半小時　消防員一分鐘救出

陸火箭球迷發文「燒五星旗」　馬上被逮「#我與球隊共存亡#」

新郎趴行駛車前演動作片！　副駕朋友全身在外「拿棍棍打屁」...3人一起罰

東方美學演繹西方經典！常玉遺作《曲腿裸女》8.6億成交...刷新個人紀錄

《禁蒙面法》後應變措施！　港教育局：彈性處理學生遲到、缺席事宜

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

屏東男騎車違規被攔「嗆警咆哮」 下秒被壓制！妻錄影怒喊：流氓

台灣旅遊景點無整體性＋美感 她看觀光困境：望政府多努力

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

《禁止蒙面規例》爆衝突！餐廳、地鐵站被砸…2記者受傷　港鐵13個站仍關閉

港鐵站遭破壞…公車站牌被拆毀　港府夜間呼籲：8日彈性上班、上課

禁止蒙面後「考慮斷網」　香港政府官員：不排除限制通訊

旺角外爆衝突！示威者朝警署扔玻璃瓶　港警衝上「壓制至少2人」

示威者圍旺角警署「磚頭擋路」　港警舉黑旗發射催淚煙

男孩挑戰「魔鬼身材門」整顆頭卡死半小時　消防員一分鐘救出

陸火箭球迷發文「燒五星旗」　馬上被逮「#我與球隊共存亡#」

新郎趴行駛車前演動作片！　副駕朋友全身在外「拿棍棍打屁」...3人一起罰

東方美學演繹西方經典！常玉遺作《曲腿裸女》8.6億成交...刷新個人紀錄

《禁蒙面法》後應變措施！　港教育局：彈性處理學生遲到、缺席事宜

美中貿易談判週展開！　白宮經濟顧問「不考慮下市中企」：週末協商會有進展　

梅根的下一雙愛款？Rick OwensＸVEJA推最環保的小白鞋　

長榮航攜手Ferragamo打造全新過夜包　預計11月中旬亮相全年獲利可期

長榮航空波音787-10新機今抵台　搶攻澳洲、加拿大市場助攻營運可期

網讚準到爆！12星座「吃醋的反應」看光光　天秤愛逞強：我自己可以

「野獸」哈吉貝暴風成長...已變超級颱風！CNN：對日本來說很糟

韋蘭德主投G4生涯罕見休3日先發　教頭：他準備好了！

轟柯P「兩岸關係30年來最爛」　姚立明預言：民眾黨一個都不會當選

全聯Ｘ北歐家居品牌MOZ sweden集點來了！雙層運動旅行袋太實用必搶

哈吉貝最快今成「今年最強颱」…收假日變天轉雨　吳德榮：北部明顯涼

無照騎士雙載過彎自摔　後座少年彈飛慘遭對向汽車撞死

大陸熱門新聞

港鐵站遭破壞　港府呼籲：8日彈..

女友曾是AV女優　25歲男崩潰..

香港行政會議官員：未來考慮斷網

劉在錫節目提反送中　陸刪除片段

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

陸火箭隊球迷「燒五星旗」　馬上..

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千..

大陸各企業封殺火箭隊「堅護祖國..

她懷孕5月！一照巨型肉瘤撐爆子..

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地..

示威者朝警署扔玻璃瓶　港警衝上..

男孩挑戰「魔鬼身材門」整顆頭卡..

香港電競選手獲勝「戴口罩喊8字..

香港彌敦道一男子遭打　血流滿面..

更多熱門

相關新聞

香港行政會議官員：未來考慮斷網

香港政府對反送中示威者祭出《禁蒙面法》，引發更大規模民怨。香港行政會議成員葉國謙7日接受電台節目訪問時表示，現階段政府會考慮任何合法阻止暴亂的方式，包括「斷網」在內。

陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告

交通與安全考量！香港肯德基、IKEA都提早關門

遮臉只顯示理虧，蒙面不配稱革命

哈登代總管莫雷道歉「我們愛中國」

關鍵字：

香港反送中地鐵站

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

拒回應刪一中條款　布拉格解除北京姊妹市關係

連千毅開把子涵「剛做190萬」！

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

快訊／宜蘭1:17發生4.7地震！北部有感

更多

最夯影音

更多

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面