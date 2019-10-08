七連霸桃市議員張運炳涉賄　當選無效刑事再判3年半、褫奪公權4年

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市議員張運炳曾以無黨籍的身分七連霸當選，沒想到去年角逐市議員選舉時，被爆出以1萬2000元至4萬元不等的現金買票，今年6月才被桃園地院民事庭宣判當選無效。接著，桃園地院7日再依違反公職人員選舉罷免法，判張運炳3年6月有期徒刑，同時還得褫奪公權4年。

▲張運炳被桃園地院民事庭宣判當選無效。（圖／翻攝自張運炳臉書）

判決書中提到，張運炳2018年11月24日凌晨與堂弟一起開車前往中壢選區，並透過電話聯絡樁腳前來，再給予每人1萬2000元至4萬元不等的現金，讓他們可以使用這筆錢向其他人買票，最後順利選上桃園市議員，完成七連霸的佳績。不過，這件事很快就被抓包，桃園地檢署人員全程跟監蒐證，並在今年1月31日依違反選罷法起訴他。

張運炳在被移審法院時，以口腔癌發作、看守所內醫療設備不足為由申請交保，獲得法官裁准以100萬元交保，但必須限制住居、出境，沒想到他隔天就趕到市議會補宣誓就職。桃園地院民事庭今年6月28日宣判張運炳當選無效，他不滿提出上訴。

▲張運炳宣誓就職。（圖／桃園市議會提供）

而在刑事方面，桃園地院7日宣判時，張運炳本人並未到場，法官仍依據違反選罷法判他3年6月有期徒刑、褫奪公權4年；另外，一同開車前往中壢的堂弟也被判刑2年，同時褫奪公權2年。

據了解，63歲的張運炳是桃園縣中壢市第12、13、15、16與17屆縣議員，桃園市升格後，他當選第1屆市議會議員，並連任至第2屆，如今卻因為涉及行賄被判處當選無效。張運炳的律師表示，刑事部分將會在收到判決書之後，再提起上訴。

►生火了！連我媽都用到發光