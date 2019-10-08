美軍撤離敘北「背叛庫德族」　川普堅持美國優先：沒有靠攏誰

▲美國總統川普堅持認為撤軍是正確決定。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普不顧共和黨內部反對，決定從敘利亞北部撤軍，並堅持這是正確決定；他表示，當初當選就是因為承諾選民會從這場「荒謬又無止境的戰爭」中退出，土耳其和庫德族必須靠自己解決目前情勢。此舉也讓曾和美國聯手擊退伊斯蘭國（ISIS）的庫德族人深感遭到背叛。

根據「CBS NEWS」報導，專家學者甚至川普在共和黨內部的盟友鷹派議員格拉罕（lindsey graham）都擔心，在土耳其虎視眈眈想要揮軍肅清庫德族，以及ISIS殘部正在重新集結的同時，川普撤軍敘利亞的決定似乎是向土耳其靠攏，棄庫德族人不顧。不過川普反駁這項決定是基於「美國優先」，「我沒有和任何一方站在一起。美軍駐敘利亞已經很多年了。你知道，駐軍敘利亞本該是一項短期的行動。」

▼庫德族人被川普用過就拋。（圖／路透）

▲美軍、土耳其部隊站在庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）先前的據點。攝於2019年9月8日。（圖／路透）

川普表示，下令撤軍敘利亞要讓美國退出這場「荒謬又無止境的戰爭」，讓該區域的事務留給土耳其、俄羅斯、伊朗、伊拉克和敘利亞去處理，「這是我任內做過最艱難的決定，我討厭這樣。」

不過川普的決定再一次看在許多人眼裡，明顯是個對大局不智的判斷，根據CNN報導，川普加速撤離美軍，已經嚴重威脅美國長年在中東想要達成的每一個目標。儘管他7日宣稱伊斯蘭國已經百分百被消滅，但面對土耳其揮軍南下，庫德族人不得不趕赴北邊對付這支規模和軍備都更為良好的軍隊，從而讓伊斯蘭國殘存的成員得到喘息的機會。

英國《衛報》（The Guardian）報導，敘利亞擔心土耳其打著接管美國繼續對付伊斯蘭國的旗幟，實際上嚴重威脅了敘利亞的國防安全；敘利亞民主委員會發言人歐斯曼（Amjed Osman）表示，「美國的態度將對整個中東地區造成負面影響，而曾經在這裡建立的和平和穩定，尤其是國防安全，都會被美國一手摧毀。」