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美中貿易談判週展開！　白宮經濟顧問「不考慮下市中企」：週末協商會有進展　

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▲▼ 美國媒體CNBC資深評論員庫德洛（Larry Kudlow）確定出任國家經濟委員會（NEC）主席及總統經濟政策助理。（圖／路透社）

▲白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）預期美中在本週過後能取得更多進展。（圖／路透社）

張靖榕／綜合外電報導

美中雙方貿易談判副代表於周一（7日）進行新一輪協商，目標解決兩國15個月來的貿易戰。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）當晚也在電視台新聞節目上指出，這個週末前美中有可能取得額外進展；至於先前媒體曾報導川普有意將中企趕出美股市場，庫德洛則稱白宮內部並沒有將其列入討論。

根據《福斯財經網》（Fox Business）、《歐洲新聞網》（Euro News）報導，由中國財政部副部長廖岷率領的30人團隊抵美，7日與美國貿易代表展開為期兩天的副部長級談判。白宮官方證實，稍後在當地時間週四（10日）將會展開更高級別談判，到時美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），以及中國國務院副總理劉鶴都會出席。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）10日將和中國國務院總理劉鶴會面商談。（圖／達志影像／美聯社）

7日談判展開之際，美國農業部釋出一項最新報告，在北京當局的追加購買下，有更多大豆銷往中國；9月初，中國已向美國訂下一筆350萬噸大豆的交易，不過交易量與貿易戰開打前同期相比僅占10％。

庫德洛在《福斯新聞》節目上指出，中國最近也有向美國採購豬肉和小麥，「最近北京發布的幾項聲明中，開始變得較為正面」，「在週末結束以前，和中國的談判有可能可以取得額外的進展。」

對於《路透社》和其他媒體9月間，提到川普政府考慮撤回美國流向中國的資金，以及在美股市場內封殺中企的報導，庫德洛則回應道，將中國企業下市並「沒有放在桌上（不在討論內）」，不過白宮方面確實有成立研究小組，主要針對投資議題進行檢視。

庫德洛解釋，白宮方面正在尋求的其實是「保護美國投資者、透明度和遵守數項法規」，不過他也補充目前研究都還在早期階段。

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