射導彈引疑慮　北韓嗆：安理會議論的話將「加強捍衛主權」

▲北韓發射潛射彈道導彈。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

北韓駐聯合國大使7日警告，若是美國、英國、法國和德國等歐美國家，在聯合國安理會的會議上提到試射飛彈事件的話，那他們將會「進一步加強捍衛主權的決心」。2日的飛彈試射之後3天，北韓與美國展開實質談判，最終破局。

聯合國安理會的15個成員國預計將會在8日舉辦閉門會議，討論北韓上周試射新型潛射彈道導彈的事宜，這場會議由德國發起號召，獲得英國和法國響應。北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）則認為，美國才是真正的背後主使，「美國和其追隨者要銘記在心，若是他們在此刻於聯合國安理會提到我們的自我防衛措施，那就是進一步加強我們捍衛主權的決心」。

路透社報導，當被問到北韓會如何捍衛主權，以及是否還會有其他飛彈試射時，金星表示，「請仔細觀察我們未來會做的事，這並不代表一定會再發射飛彈」。

北韓在2日早晨發射了「北極星三型」新型潛射彈道飛彈，這是自2018年朝美之間恢復對話之後，北韓所發射的最具挑釁性的飛彈。聯合國安理會打算決議禁止平壤使用彈道導彈技術。

而在飛彈試射的前一天，北韓才表示要跟美國恢復對話，雙方5日在瑞典斯德哥爾摩，但是會議結束之後，北韓宣布談判破局，並指責美國「兩手空空前來」，因此中斷了談判，美國國務院則指出，兩周後將重回談判桌，不過目前不知北韓是否有意再談，