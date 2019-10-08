媽「側躺餵母乳」睡著！一開燈見15天大寶寶昏迷...窒息吐血亡

▲媽媽餵母乳，竟導致寶寶窒息身亡。（圖／示意圖非當事人／記者姜國輝攝）

記者錢玉紘／綜合報導



新加坡一名媽媽在側躺為母乳的時候不小心睡著，醒來後發現15天大的兒子沒有動靜，包巾上還有嘔吐物，立即將寶寶送醫，孩子仍在醫院宣告不治死亡，死因為意外窒息。判決指出，這起案件並無其他可疑的地方，婦幼醫院的護士長則解釋，一般並不建議媽媽側躺著餵奶。

新加坡《海峽時報》報導，這起事件發生在去年9月1日，這名媽媽在半夜1點30分側躺著餵母乳，不小心睡著，大約1個半小時後被丈夫上廁所的聲音吵醒，感覺到手掌濕濕的，於是要丈夫開燈，想要扶起寶寶寶寶諾爾（Nor Eilshan Emran Muhammad Nor Aszroy），才發現孩子一動也不動，身旁還有嘔吐物和血跡。

爸爸立即將才15天大的寶寶送醫院，但送醫後兩個小時，仍不幸死亡。這起案件在上周進行調查，驗屍官卡馬拉（Kamala Ponnampalam）指出，寶寶的死因並沒有可疑的地方，只能說是「意外窒息」。

媽媽的身分並未被法院公開，判決指出，8月17日諾爾出生後，有接受過一連串例行檢查，並無異樣，但是當母子倆還在醫院的時候，媽媽拒絕讓護士教她怎麼餵母乳，並表示曾餵過1歲半的女兒。

而護士也指出，他們有看著媽媽替諾爾餵奶，一切都進行得很順利。寶寶出生的「KK婦幼醫院」資深護士長張寶玲（音譯，Teo Puay Ling）指出，一般來說有兩種正確餵母乳的方式，一種叫做「足球抱」（football hold），媽媽扶助寶寶的投靠像乳房，兩人基本上是面對面，另一種稱為「改良搖籃抱」（modified cradle hold），媽媽整支手臂都撐著寶寶身體，手掌撐著頭，寶寶和媽媽基本上呈現垂直角度。

而上述兩種姿勢，媽媽都是坐著的，在這個案例中，媽媽卻是側躺著給寶寶餵奶，張寶玲解釋，一般不鼓勵這種姿勢，因為媽媽容易睡著，寶寶也會有窒息風險，「在這過程中會產生讓媽媽想放鬆的『催產激素』，最好要有第三個人在旁協助，將寶寶抱回睡覺的地方」。