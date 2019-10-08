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潤寅詐貸案8人聲押　前法官涉洗錢100萬交保「不過是律師費收較多」

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▲▼ 前法官黃呈熹涉潤寅案100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲前法官黃呈熹涉潤寅案，被檢察官諭令100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅實業公司涉嫌向14家銀行詐貸84億多元案，懷疑台化等公司員工涉嫌協助潤寅製作不實應收款單據，7日兵分18路搜索約談潤寅，及相關公司職員共13人，經台北地檢署檢察官漏夜偵訊到8日凌晨3點多，共8名被告遭聲請羈押禁見，讓人意外的是，前法官黃呈熹疑涉在為潤寅辯護的同時，幫助處理鉅額金流，涉嫌洗錢等罪，被諭令100萬元交保。

黃呈熹曾任台北地院法官，他在8日凌晨1點左右由親人完成辦保手續後離開北檢，對於媒體採訪為何被懷疑涉案時，無奈表示：「洗錢？不過就是律師費收的比較多而已！」隨後搭車離去。

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻已逃亡出境遭檢察官通緝。（圖／翻攝調查局網站）

潤寅實業資本額不到4億元，涉嫌從2016年3月起，以不實應收帳款向多家金融機構詐貸，負責人楊文虎、王音之夫妻卻在事件爆發前的2019年6月1日，出境逃往香港、大陸地區，檢察官已經對2人發布通緝，2人女兒楊宇晨則涉嫌幫父母洗錢，已在9月間企圖搭機離境時，遭航警攔截，由檢察官向法院聲押獲准。

檢調根據金管會提供的潤寅詐貸84億多元資料中清查發現，潤寅多是用應收帳款向台企銀、王道、星展等14家銀行詐貸，專案人員懷疑，台化、福懋等公司員工，涉嫌製造假的發票，協助潤寅詐貸，因此在7日搜索潤寅與相關公司職員的住處、辦公室等18個地點，並約談、傳喚13人到案。

經檢察官漏夜訊問後，共有8人因涉嫌違反《銀行法》等罪，有滅證勾串之虞，遭聲請羈押禁見，包括黃呈熹在內5人則是分別以10萬元到100萬元不等金額交保候傳。

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