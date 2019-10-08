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19歲脫衣舞孃慘遭碎屍斬首！ 噴血「頭顱」從12樓扔下　路旁少年嚇慘白

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▲大樓,房（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者董美琪／綜合報導

俄羅斯一名19歲女子伊莉莎白（Elizaveta）慘遭人分屍，頭顱還被從12樓大樓丟下，一名15歲沙拉耶夫（Igor Shalaev）和友人在公寓旁看到頭顱跟染血衣物，嚇得報警。當地警方已將涉案男子拘留，正進一步調查。

根據外媒報導，俄羅斯赤塔（Chita）博格莫拉科娃街（Bogomyagkova Street）一處公寓發生恐怖血案，目擊少年沙拉耶夫指出，事發當時，他跟朋友們正在大樓旁空地玩耍，卻看到一件沾滿紅色鮮血的衣服從天而降，緊接著立刻看到一顆頭顱被拋下，還有一些人體屍塊掉在大樓門口，「嚇都嚇死了」，嚇得他們趕緊報案。

警方到場見狀，隨即查訪該棟可疑住戶，最後破門進入涉案男子家中，警方入內查看後，將38歲嫌犯逮捕。據當地媒體說，嫌犯與死者是男女朋友關係，但尚未被證實。

另外有報導指出，死者生前在一家當地連鎖脫衣俱樂部上班，死者朋友表示，伊莉莎白從小在孤兒院長大，生前曾與祖母居住，死者在社交媒體上最後留言也寫著「人生一團糟……」。

警方指出，19歲死者是赤塔居民，涉嫌謀殺的男子在案發大樓租房子，詳細案情目前正在進一步調查，並正一一詢問該棟住戶，了解當時是否有目擊者以及事發經過。

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