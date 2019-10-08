超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

圖文／鏡週刊

7日凌晨2點許，有網友在知名臉書論壇爆廢公社公開版，以一張氣質美女的照片，聲稱「剛剛發現姑姑20年的照片；真不知當年姑丈怎麼拐到的」，引發網友熱議，紛紛點讚，僅短短10分鐘，就有超過千人按讚。

由於該照片女主角氣質脫俗，相當具有靈氣，網友不禁頻頻大讚「根本是女神」、「實在太美了」、「想看姑姑現在的照片」，還有不少網友也貼出自家長輩以前的照片，力拼這位網友的「姑姑」。

不過就有眼尖的網友隨即發現，其實這位姑姑根本不是該網友的姑姑，而是來自大陸福建的「網紅」黃芯靈，發文網友也在答案出爐後，馬上刪文。

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即便刪文，仍有網友不斷重貼「姑姑」照公布真相，讓不少網友大呼「太扯了，根本是照騙」、「這是盜圖」，也有網友緩頰說到「妹正就好，感謝原PO讓我們認識這麼美麗的女生」，這場姑姑之亂，持續近一個小時才結束。

據了解，黃芯靈目前仍就學中，在經營社群中國微博，屬於文青型網紅，由於氣質出眾，使不少網友相繼追捧稱作仙女。



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