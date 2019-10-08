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「前線」3缺1！吳怡農見徐永明　遭民進黨中央「大反彈關切」

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圖文／鏡週刊

由無黨籍立委林昶佐、洪慈庸、台灣基進黨立委參選人陳柏惟發起的跨黨派聯合競選團體「前線」今（7日）成立，由洪擔任召集人。不過原本在發起名單中的民進黨立委參選人吳怡農卻未出席記者會。本刊調查，吳怡農上週三（2日）拜會時代力量主席徐永明，引發黨內疑慮曾遭黨中央關切，吳也因此暫緩加入跨黨派連線。

今天的記者會背版上有4大辨識圖案，原象徵4位發起人所代表的意義，例如林昶佐代表的是「鎮魂護國的大聲公」，洪慈庸代表的是「守護未來的紅氣球」，陳柏惟代表的是「台灣海防的海波浪」，另有一個穿插綠色線條的地球圖案，就是吳怡農的代表圖形，但因吳缺席並未使用。

吳怡農（右）上週六出席與同黨立委參選人謝佩芬（中）等人合體掃街。（翻攝吳怡農臉書）

被問到吳怡農為何未現身記者會，洪慈庸表示，確實有邀吳怡農參加，不過目前還在持續溝通，未來前線也會持續加強陣容。吳怡農表示，大家都有相同理念，也會一起拉抬、造勢，但如何合作還在討論，「我也希望有更多夥伴能加入」。

由於上週三吳怡農前往時代力量中央黨部拜會徐永明時，雖然2人透露20多年前是曾住在同一個屋簷下的舊識，但徐對吳說，若時力沒有在吳怡農參選的台北第3選區提名人選，就會向黨員推薦吳，但若自提人選，「就只能跟吳怡農說抱歉了！」這句話讓黨內不少人為吳感到不值。

吳怡農上週三拜會時力黨主席徐永明，引發黨內反彈。（翻攝吳怡農臉書）

本刊調查，吳怡農安排此拜會行程前並未向黨中央報備，此事讓民進黨中央大反彈，認為吳是熱臉貼別人冷屁股，尤其黨中央與時力的協調都中斷，且時力上週二剛傳出要在雙北提名人選挑戰民進黨現任立委，週三吳就去見徐永明，非常不妥，因此黨內幹部也特別與吳怡農溝通選戰的步調安排。

此外，因黨中央正在籌組青年候選人陣線，預計本月底成立青年總部，吳怡農參選以來贏造出的明星光環，是民進黨倚重的新星，因此黨內也希望他能優先與同黨候選人「連線」，打團體戰，並與黨內其他青壯候選人一同加入跨黨派連線，不只是僅衝刺個人戰，最後吳只好暫緩加入「前線」。

而吳怡農上週六（5日）前往與同黨北市第6選區（大安）立委候選人謝佩芬、新北立委候選人蔡沐霖、張銘祐、賴品妤等人合體，正是民進黨青壯派展開團結造勢的具體行動。


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