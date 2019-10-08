W飯店辦毒趴女模命案　土豪哥判刑定讞今入監…只要再蹲8個月

記者劉昌松／台北報導

「土豪哥」朱家龍在台北市「W飯店」辦3天3夜毒趴，導致郭姓女模混用毒品喪命，朱佳龍被依轉讓偽禁藥罪判刑2年10個月定讞，他7日上午到台北地檢署報到入監，因朱家龍之前已因此案遭收押785天，經扣抵後，服刑不到8個月就可出獄。

▲土豪哥朱家龍因W飯店毒趴命案被判刑定讞，今天報到入監服刑。（圖／記者劉昌松攝）

朱家龍在2016年12月4日，到W飯店開房間，找藥頭提供各種毒品辦趴，郭姓女模被找去不眠不休玩了3天，期間混用多種毒品，在7日凌晨出現胡言亂語、痙攣抽搐等中毒現象，但在場的人只找來密醫，幫郭女施打毫無功效的「排毒針」，郭女情況沒有好轉，被丟包醫院不治身亡。

▲郭姓女模參加朱家龍在W飯店舉辦的毒趴後暴斃。（圖為資料照／記者季相儒攝、翻攝自臉書）

朱家龍二審被依轉讓偽禁藥致死等罪重判10年後，在更審期間和其他被告共賠償郭女家屬約900萬元，更一審根據法醫研究所鑑定，認郭女疑因自己長期施用的PMA毒品致命，依較輕的轉讓偽禁藥改判出家龍2年10月，經最高法院駁回上訴定讞；不過朱先前已經被收押785天，定讞刑度扣抵收押的期間，剩餘刑期剩不到8個月。

▲▼土豪哥手戴佛珠8日報到，將入監服刑248天。（圖／記者張榮恩攝）

▲土豪哥毒趴事件爆發後，曾赴雲林北港朝天宮虔誠參拜。（圖／東森新聞）

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