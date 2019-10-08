3家純網銀目標2020年開業　金管會祭出6大管理措施備戰

▲3家純網銀將於明年正式開業，金管會祭出6招備戰，包括保護消費者權益、提升資安等管理措施。（圖／示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀是明（2020）年國內金融業的重頭戲，流動性準備、資安成為一大監理重點，金管會提出6大面向，包括信用風險管理、保護消費者權益等，強化對純網銀的監理。

金管會主委顧立雄將於明日赴立法院財委會進行業務報告。根據金管會書面報告內容指出，純網銀應於科技創新中兼顧風險控管，並在多元開放下，維持市場秩序，於發展利基時，深耕普惠金融，因此將從6大面向著手，強化對純網銀的監理。

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首先是加強流動性風險管理，金管會為及早監控純網銀流動性風險，研擬修正「金融機構申請參加存款保險審核標準」，將新設金融機構申請加入存款保險的時間，由原來的「開始營業日起6個月內」，提前為「自取得主管機關的設立許可起，至開始營業後2個月內」，大幅縮短存款保險保障空窗期。

金管會要求純網銀應於取得許可設立後，盡早向存保公司申請參加存款保險，將督導存保公司監控純網銀的存款總餘額、存款客戶利率分布等變化情形，並要求純網銀訂定緊急應變計畫。

對於純網銀及傳統銀行網路銀行平台，可能面臨短時間內資金大量流出的流動性風險，金管會已請存保公司協助相關流動性控管機制，將針對純網銀規劃新金融監理系統，從純網銀自動化申報、場外即時監控，以及即時提供有關監理事項的相關資料，以強化純網銀的流動性管理。

第二是提升資訊安全要求與作業風險管理，金管會已明定銀行業相關資安管理制度，包括建立資安防護機制、緊急應變計畫及資安專責制度、要求強化資安教育訓練等，純網銀也應遵循辦理。

另考量純網銀的經營需高度依賴資訊系統，資訊安全防護能力相當重要，為加強資訊安全及個人資料保護，金管會已要求純網銀開業前，應經專業獨立機構依「金融機構辦理電腦系統資訊安全評估辦法」及「金融機構提供行動裝置應用程式作業規範」完成檢測，並檢附至少1個月的模擬營業操作紀錄，且自評符合資訊安全、個人資料保護及作業委託他人處理等規範。另應於開業後1年內，通過並取得資安標準及個資保護標準等認證。

第三是保護消費者權益與維持金融市場秩序，金管會要求純網銀的產品與服務，其定價須充分考量各項成本與合理利潤等因素，並應依金融服務業公平待客原則提供客戶服務，包括對於各項契約及交易的應告知事項，提供可靠有效的訊息傳遞或告知方式，並建立能迅速處理客戶糾紛的爭議處理機制，保護消費者權益。

第四是重視信用風險管理，由於純網銀大量運用系統管理信用風險，金管會也要求純網銀應強化資訊正確性檢核，落實貸放前徵信審查與貸放後管理，並持續精進及校準信用評等系統的驗證程序及方法，以確保信用評等系統設計、流程與所有相關風險成分估計，具正確性及一致性。

第五是強化信譽風險管理，要求純網銀應建立不實或負面訊息的危機管理機制，包括密切注意主要社群或新聞媒體言論訊息，針對不實訊息即時澄清，負面訊息即時處理，並不定期辦理因應不實或負面訊息所致營運危機的模擬演練。

第六是落實公司治理，純網銀應形塑良好企業文化，強化董事會效能，並落實資訊揭露。金管會要求純網銀與金融業大股東間應避免競業情形，董事、監察人及經理人應依「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」等規定，業務執行與兼職避免利益衝突。