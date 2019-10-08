　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

3家純網銀目標2020年開業　金管會祭出6大管理措施備戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

玩手機、行動通訊。（圖／示意圖／達志影像）

▲3家純網銀將於明年正式開業，金管會祭出6招備戰，包括保護消費者權益、提升資安等管理措施。（圖／示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀是明（2020）年國內金融業的重頭戲，流動性準備、資安成為一大監理重點，金管會提出6大面向，包括信用風險管理、保護消費者權益等，強化對純網銀的監理。

金管會主委顧立雄將於明日赴立法院財委會進行業務報告。根據金管會書面報告內容指出，純網銀應於科技創新中兼顧風險控管，並在多元開放下，維持市場秩序，於發展利基時，深耕普惠金融，因此將從6大面向著手，強化對純網銀的監理。

請繼續往下閱讀...

首先是加強流動性風險管理，金管會為及早監控純網銀流動性風險，研擬修正「金融機構申請參加存款保險審核標準」，將新設金融機構申請加入存款保險的時間，由原來的「開始營業日起6個月內」，提前為「自取得主管機關的設立許可起，至開始營業後2個月內」，大幅縮短存款保險保障空窗期。

金管會要求純網銀應於取得許可設立後，盡早向存保公司申請參加存款保險，將督導存保公司監控純網銀的存款總餘額、存款客戶利率分布等變化情形，並要求純網銀訂定緊急應變計畫。

對於純網銀及傳統銀行網路銀行平台，可能面臨短時間內資金大量流出的流動性風險，金管會已請存保公司協助相關流動性控管機制，將針對純網銀規劃新金融監理系統，從純網銀自動化申報、場外即時監控，以及即時提供有關監理事項的相關資料，以強化純網銀的流動性管理。

第二是提升資訊安全要求與作業風險管理，金管會已明定銀行業相關資安管理制度，包括建立資安防護機制、緊急應變計畫及資安專責制度、要求強化資安教育訓練等，純網銀也應遵循辦理。

另考量純網銀的經營需高度依賴資訊系統，資訊安全防護能力相當重要，為加強資訊安全及個人資料保護，金管會已要求純網銀開業前，應經專業獨立機構依「金融機構辦理電腦系統資訊安全評估辦法」及「金融機構提供行動裝置應用程式作業規範」完成檢測，並檢附至少1個月的模擬營業操作紀錄，且自評符合資訊安全、個人資料保護及作業委託他人處理等規範。另應於開業後1年內，通過並取得資安標準及個資保護標準等認證。

第三是保護消費者權益與維持金融市場秩序，金管會要求純網銀的產品與服務，其定價須充分考量各項成本與合理利潤等因素，並應依金融服務業公平待客原則提供客戶服務，包括對於各項契約及交易的應告知事項，提供可靠有效的訊息傳遞或告知方式，並建立能迅速處理客戶糾紛的爭議處理機制，保護消費者權益。

第四是重視信用風險管理，由於純網銀大量運用系統管理信用風險，金管會也要求純網銀應強化資訊正確性檢核，落實貸放前徵信審查與貸放後管理，並持續精進及校準信用評等系統的驗證程序及方法，以確保信用評等系統設計、流程與所有相關風險成分估計，具正確性及一致性。

第五是強化信譽風險管理，要求純網銀應建立不實或負面訊息的危機管理機制，包括密切注意主要社群或新聞媒體言論訊息，針對不實訊息即時澄清，負面訊息即時處理，並不定期辦理因應不實或負面訊息所致營運危機的模擬演練。

第六是落實公司治理，純網銀應形塑良好企業文化，強化董事會效能，並落實資訊揭露。金管會要求純網銀與金融業大股東間應避免競業情形，董事、監察人及經理人應依「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」等規定，業務執行與兼職避免利益衝突。

ET快訊
《甘味》男星爆販毒遭收押禁見！曾欠下鉅款...隋棠2年前還替
安苡愛「緊身褲直接穿出門」運動超辣！男路人狂盯翹臀…下場超糗
1個月電表飆664度！租屋妹淚找bug　網看爆：全部吃電怪獸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

雙美新經營團隊出爐　林齊國：力邀前總座林泉源回鍋

私菸案海關上緊第4道鎖！飛機起降用品　航空公司要向海關申報

台積電股價飆破歷史新高　台股終場上漲82點維持1萬1千點之上

3家純網銀目標2020年開業　金管會祭出6大管理措施備戰

柏瑞新興邊境高收益債券基金主打成長+息收　10月中開募

曹興誠珍藏清代「包袱瓶」　香港蘇富比拍賣8.23億元成交

威斯康辛大學控告蘋果侵害專利上訴案　遭美最高法院拒絕

派遣工會理事長遭不當解雇　派遣公司聲明「不知道他是工會幹部」

聯準會打低利率戰　美投資級債今年來漲14%

雙美生技經營權變天　市場派典華取得過半董監事席次

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

雙美新經營團隊出爐　林齊國：力邀前總座林泉源回鍋

私菸案海關上緊第4道鎖！飛機起降用品　航空公司要向海關申報

台積電股價飆破歷史新高　台股終場上漲82點維持1萬1千點之上

3家純網銀目標2020年開業　金管會祭出6大管理措施備戰

柏瑞新興邊境高收益債券基金主打成長+息收　10月中開募

曹興誠珍藏清代「包袱瓶」　香港蘇富比拍賣8.23億元成交

威斯康辛大學控告蘋果侵害專利上訴案　遭美最高法院拒絕

派遣工會理事長遭不當解雇　派遣公司聲明「不知道他是工會幹部」

聯準會打低利率戰　美投資級債今年來漲14%

雙美生技經營權變天　市場派典華取得過半董監事席次

新郎躺平鑽新娘裙底！嘴咬手電筒「修理」新娘下半身　網傻眼：太尷尬了

北醫「婦癌手術誤切胰臟」　衛生局：要求週四前交檢討報告

電梯管控妨礙逃生？　住戶轟「遇災哪會搭電梯」　網：那搭到一半地震怎辦？

恆春半島國慶連假　易壅塞路段警加強交通疏導措施

《甘味》男星爆販毒遭收押禁見！高盟傑曾欠下鉅款...隋棠2年前還替他說情

《蜘蛛人》湯姆霍蘭德「超MAN造型曝光」！　挑戰首部限制級電影

「礦業用地」管理跨三部門　礦業協會籲統一託管、合理化管理

傲嬌水豚君享受摸摸　臭臉秒變瞇瞇眼：就是這個位置！

南方澳新橋造價5.2億！　交部找「蘇花改團隊」接手2022年完工

國慶倒數2日！巨型國旗飛躍總統府　三軍樂儀隊熱血飆「牽手」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

財經熱門新聞

美元匯價創4月中以來新低　換新..

美福大哥喬家變　擺平家族內鬨

今年最高！大樂透今頭獎上看6...

玉山金前9月大賺157.8億創..

長榮航空波音787-10新機今..

國泰KOKO推3大出國神器　刷..

長榮航攜手Ferragamo打..

換腦先想怎麼賣　植物蝦熱銷德日

遠雄4大弊案一次看懂！　趙藤雄..

港幣持續貶值　台銀牌告匯價創5..

SDP（堺工廠）發聲明：台灣廠..

曹興誠珍藏清代「包袱瓶」拍賣8..

薪資上看59K！臺中加工區廠商..

數位存款3大放寬　7歲以上也可..

更多熱門

相關新聞

數位存款3大放寬　7歲以上也可線上開戶

獲核發執照的3家純網銀即將在明（2020）年開業，金管會也將大放寬數位帳戶規定，包括7歲以上的未成年人、獨資企業開戶及外國人自然人可以開線上數位存款帳戶，預計核備後就可以上路。

銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨

退休準備有2大訣竅預約美好生活

電子支付好夯！使用人數衝568萬

保險局盯遠雄人壽投資「遠雄國匯」滯銷　明年未出清或出租繼續罰

關鍵字：

金管會純網銀存保將來銀行樂天國際商銀LINE Bank顧立雄

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面