　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞經典食品「蘋果派」網友評價超兩極！內行人揭秘：冰過超讚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲麥當勞的蘋果派，在PTT上竟然引發網友的論戰。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

蘋果派是麥當勞的經典產品之一，也是受到許多消費者歡迎的甜點，不過也有人因為吃不慣肉桂味，給予不一樣的評價。就有人在PTT八卦板上發文對蘋果派抱怨，引發正反兩派網友的討論。

原PO以「麥當勞蘋果派是來亂的嗎？」為題表示，點了大麥克吃得正爽，把送的蘋果派留在最後吃，宵夜小確幸直接變成糟糕的一天，覺得噁心又反胃，基於勤儉的精神，還是把蘋果派吃完。他反問，可以下架蘋果派嗎？

請繼續往下閱讀...

有網友同意原PO的說法表示，「國安感冒液的味道」、「討厭肉桂味道」、「蘋果派超難吃嘔嘔嘔，熱的還是噁心」、「香芋派>>>>蘋果派」、「肉桂嘔嘔嘔」。

麥當勞蘋果派。（圖／取自麥當勞IG）

▲麥當勞蘋果派的肉桂味，讓愛的人很愛，討厭的人也很討厭。（圖／取自麥當勞IG）

但也有一派網友反對表示，「我的童年，敢下架我拼命」、「你再給我罵一次蘋果派試試看」、「蘋果派的站出來」、「蘋果派很好吃啊，芋泥派才噁心」、「我不准你胡說」。

除了因為肉桂味而有不同意見的兩派人之外，還有一派內行網友表示，「蘋果派冰起來又是另一個風味，讚」、「笨笨的，這要冰過才好吃」、「沒賣掉的蘋果派我們店自己比較偏愛冰到冷凍後再吃 真的還不錯」、「太甜，冷藏之後冰的稍微好吃一點」。

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往
馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光！痛譙控制不住是藉口：自私
「Her」全館66折起！「超夯21天霜」限時特賣　好心動阿~
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

逢甲夜市「一串糖葫蘆299」…他PO網罵太坑錢　店家冤：草莓比一般大3倍

影／「連千毅發財金」他拿到了！千元鈔票山「分享5次就抽到」　打開金額傻眼

影／爸媽巡田撿到「寶」藏浴室　他開門一秒嚇壞尖叫：搬這個回家幹嘛啦

月領23K加班70小時！馬尾妹怒檢舉…慣老闆慘噴30萬：是誰！

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用...他爽叫4單「慘被鎖帳」！苦主超多

清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

快訊／宜蘭凌晨1:17發生4.7地震！　網嚇：台北一樓超有感！

麥當勞經典食品「蘋果派」網友評價超兩極！內行人揭秘：冰過超讚

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

屏東男騎車違規被攔「嗆警咆哮」 下秒被壓制！妻錄影怒喊：流氓

台灣旅遊景點無整體性＋美感 她看觀光困境：望政府多努力

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

快訊／宜蘭凌晨1:17發生4.7地震！　網嚇：台北一樓超有感！

麥當勞經典食品「蘋果派」網友評價超兩極！內行人揭秘：冰過超讚

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄：必須變態地學習

搭到運送遺體班機會怕嗎？　航空業網友精闢解答：反而讓人安心

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往北直撲

北市校園推「智慧販賣機」　黃郁芬痛批：收集學生12年消費資訊

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告、和解　籲「撕一貼百」

清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

「前線」3缺1！吳怡農見徐永明　遭民進黨中央「大反彈關切」

2台男日本走私「340kg冰毒」　名古屋法院判刑8年至10年

快訊／宜蘭凌晨1:17發生4.7地震！　網嚇：台北一樓超有感！

麥當勞經典食品「蘋果派」網友評價超兩極！內行人揭秘：冰過超讚

「一個禮拜不要出來講話」　尚毅夫：韓國瑜想挽救流失選票…只剩這招

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄：必須變態地學習

浴室愛愛好激情！3招姿勢+花招推薦，請服用

中山、松山立委「雙帥之爭」！吳怡農PK蔣萬安…網曝關鍵：光這點他就贏了

無照騎士雙載過彎自摔　後座少年彈飛慘遭對向汽車撞死

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

快訊／宜蘭1:17發生4.7地..

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

Uber Eats折70元神券..

國慶連假「北中南東」天氣出爐

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

哈吉貝開眼「暴速增強」！挑戰今..

清華學霸假日曝光！連續「13h..

現金回饋神之卡　無腦刷至少賺2..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

麥當勞蘋果派網友評價超兩極！神..

更多熱門

相關新聞

Uber Eats折70元神券　叫4單被鎖

台灣近來美食外送平台百花齊放，Uber Eats、Foodpanda等廠商搶食市場大餅，紛紛推出免運費、餐點折扣等補貼方案吸客。不過昨（5）日就有網友發現，好不容易找到Uber Eats不現金額可折70元的「神券」，太開心猛下單，結果沒多久就慘被鎖帳號、取消訂單，不少苦主紛紛上線吐苦水，批評平台沒誠意！

不買房下場很慘？網：沒房生小孩長大會恨你

台灣什麼都輸很落後？網：最強二流國家

YouTuber揭美國麥當勞黑暗面　台灣完勝

地區特產「監視力滿點」連珠爆　網超有感

關鍵字：

蘋果派麥當勞肉桂鄉民八卦

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光

拒回應刪一中條款　布拉格解除北京姊妹市關係

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

快訊／宜蘭1:17發生4.7地震！北部有感

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

連千毅開把子涵「剛做190萬」！

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

更多

最夯影音

更多

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面