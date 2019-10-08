麥當勞經典食品「蘋果派」網友評價超兩極！內行人揭秘：冰過超讚

▲麥當勞的蘋果派，在PTT上竟然引發網友的論戰。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

蘋果派是麥當勞的經典產品之一，也是受到許多消費者歡迎的甜點，不過也有人因為吃不慣肉桂味，給予不一樣的評價。就有人在PTT八卦板上發文對蘋果派抱怨，引發正反兩派網友的討論。

原PO以「麥當勞蘋果派是來亂的嗎？」為題表示，點了大麥克吃得正爽，把送的蘋果派留在最後吃，宵夜小確幸直接變成糟糕的一天，覺得噁心又反胃，基於勤儉的精神，還是把蘋果派吃完。他反問，可以下架蘋果派嗎？

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有網友同意原PO的說法表示，「國安感冒液的味道」、「討厭肉桂味道」、「蘋果派超難吃嘔嘔嘔，熱的還是噁心」、「香芋派>>>>蘋果派」、「肉桂嘔嘔嘔」。

▲麥當勞蘋果派的肉桂味，讓愛的人很愛，討厭的人也很討厭。（圖／取自麥當勞IG）



但也有一派網友反對表示，「我的童年，敢下架我拼命」、「你再給我罵一次蘋果派試試看」、「蘋果派的站出來」、「蘋果派很好吃啊，芋泥派才噁心」、「我不准你胡說」。

除了因為肉桂味而有不同意見的兩派人之外，還有一派內行網友表示，「蘋果派冰起來又是另一個風味，讚」、「笨笨的，這要冰過才好吃」、「沒賣掉的蘋果派我們店自己比較偏愛冰到冷凍後再吃 真的還不錯」、「太甜，冷藏之後冰的稍微好吃一點」。

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