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影／眼尖網友抓到了！韓國瑜回禮不忘「征服宇宙」　似曾相識《宇宙戰艦大和號》　

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜選在雙十連假前夕，來到鳳山分局參加擴大臨檢，不過就在校閱臨檢警力時，面對偵查隊長的舉手敬禮，韓國瑜舉起右手斜放在左胸前，看起來有點像「撫心禮」或是「文人回禮」，不過眼尖網友發現比較像是日本動畫《宇宙戰艦大和號》當中的回禮，網友笑稱：還真的是不忘征服宇宙。

▲韓國瑜校閱臨檢隊伍時，回禮動作讓網友覺得「征服宇宙」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜校閱臨檢隊伍時，回禮動作讓網友覺得「征服宇宙」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在7日晚間十點，韓國瑜來到了鳳山分局參加擴大臨檢勤前教育，就在分局內結束勤教時，鳳山分局偵查隊長率領勤務同仁們在分局門口外頭等待，但不知道是不是太過緊張，韓國瑜隨扈先行走出分局，偵查隊長就已經先行舉手敬禮，讓隨扈一度很尷尬，頻頻回頭望市長何時才要出來。

▲韓國瑜回禮在網路被網友討論 。（圖／翻攝網路《Mobile01 討論群組》）

▲韓國瑜校閱臨檢隊伍時，回禮動作讓網友覺得像動漫《進擊的巨人》 。（／翻攝網路《Mobile01 討論群組》）

▲韓國瑜回禮在網路被網友討論 。（圖／翻攝網路《Mobile01 討論群組》）

▲韓國瑜校閱臨檢隊伍時，回禮動作讓網友覺得像動漫《宇宙戰艦大和號》 。（／翻攝網路《Mobile01 討論群組》）

韓國瑜一走出來之後，還沒發現已經舉手敬禮的偵查隊長，經過旁人提醒後，才趕緊站到偵查隊長正前方約3步外的距離，同時舉手回禮，不過韓國瑜的回禮方式，是舉起右手，握拳貼在左胸口，而且右手還是斜放，放下時還刻意將右手伸直，甩向右下方，看起來很像文人回禮，但又像「撫心禮」。

他的回禮動作讓網友非常好奇，後來就有網友發現頗為眼熟，疑似像是動漫《進擊的巨人》當中的回禮方式，不過也有人覺得是出自另一部動漫《宇宙戰艦大和號》當中的敬禮方式頗為類似，似乎還真頗有「征服宇宙」的味道。

▲韓國瑜校閱臨檢隊伍時，回禮動作讓網友覺得「征服宇宙」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜校閱臨檢隊伍時，回禮動作讓網友覺得「征服宇宙」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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