慶賀嘉大百年校慶　第五屆台灣重要豬病論壇暖身登場

▲嘉大校長艾群於第五屆台灣重要豬病論壇致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝嘉義大學創校100年校慶，社團法人臺灣嘉義大學獸醫校友會與嘉義大學獸醫學院共同主辦「第五屆台灣重要豬病論壇」，6日於嘉大蘭潭校區瑞穗館盛大舉行，國內養豬產業重要盛會。養豬業者、獸醫師等相關業者與團體千餘名與會。嘉大校長艾群、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長杜文珍、組長徐榮彬及專家皆蒞臨與會。面對日益嚴峻的國際非洲豬瘟疫情，本屆論壇針對近期重要豬病流行趨勢、我國非洲豬瘟防疫政策與各國生物安全實作等進行說明與分享，藉此論壇期勉產、官、學界能成功守護臺灣豬，為臺灣養豬產業帶來新契機。

▲行政院農業委員會動植物防疫檢疫局杜文珍副局長講述「台灣防範非洲豬瘟現況。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義位處嘉南平原中心樞紐，是臺灣畜牧重要集中飼養區域，嘉大獸醫學系扮演著經濟區域動物疾病診斷及防疫重要角色，在防檢局經費補助下，興建雲嘉南動物疾病診斷中心大樓，於2010年正式啟用營運，秉持專業、積極服務精神，在疾病防控具優異成效，深受雲嘉南地區畜牧業者好評。此外，提供獸醫系師生多樣實習平台，學生在獸醫系老師指導下進行現場實地動物疾病診療與病性鑑定，讓學生於求學階段即可深入基層，讓專業知識與現場臨床診療做一個完美的結合，培育出「接地氣」的服務人才。

▲活動為避免病原交叉污染，進場車輛接受上午、下午各一次車輛消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大校長艾群表示，雲嘉南地區為臺灣畜牧養殖重鎮，畜牧生產總值占全國45%，因此，雲嘉南動物疾病診斷中心與獸醫系全體師生肩負起重責大任，融合既有資源及各項實驗室技術，診斷與控制動物疾病，協助畜牧業從業人員，進而提升畜牧產值。面對失控的國際非洲豬瘟疫情，韓國、菲律賓等臺灣周圍國家皆陸續淪陷，臺灣面臨更嚴峻考驗，嘉大將全力配合防疫政策，扮演雲嘉南地區動物疾病診斷與防控重要角色。相信豬病論壇有其重要意義，能為國家提升養豬產業防災應變與處置能力。

▲嘉大獸醫學院張銘煌院長開場。（圖／記者翁伊森翻攝）