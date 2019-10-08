老幼互動搭乘公共運輸　嘉市打造健康高齡友善城市　

▲嘉義市跨世代融合代間活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市提前進入高齡化，加上失智議題及少子化已成趨勢，為促進樂齡族身心健康及青銀共融，嘉義市政府衛生局與嘉義市政府交通處、嘉義市東及西區衛生所、崇仁醫護管理專科學校老人服務事業管理科及美容保健科、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、嘉義市城隍廟合作，7日共同舉辦「來嘉當寶，一路相伴」活動，讓長輩與學生們齊聚一起互動。

▲ 跨世代融合代間活動，讓年輕學子與長者互動如何看公車時刻表。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動由交通處協調嘉義縣公共汽車管理處派出配有失智友善駕駛的專車，市區觀光導覽，由學生教導長輩搭乘公車時相關的事宜，包括如何查詢時刻表及上下車刷卡，鼓勵長者多利用大眾交通工具，在學生的帶領之下，不同於以前上公車都怕自己動作太慢造成別人困擾，現在知道怎麼看時刻表、怎麼刷卡，長輩們快樂搭公車，也透過與人的交流機會降低失智風險。

市府衛生局表示，台灣目前65歲以上的老人約每12人即有1位失智者，現在常見預防失智方法包含運動、社交、飲食等面向介入，藉由跨世代融合的代間活動，讓高齡又少子化的社會能夠藉由年輕世代與長輩的交流，相互學習創造屬於嘉義市「愛的能量」。

嘉義縣公共汽車管理處是嘉義市失智友善組織成員，公共汽車管理處司機、站長及業務相關主管已接受失智友善教育訓練，成為失智友善天使。讓長者們在搭公車時能夠得到更多的關懷與協助，期望長輩除了多加利用大眾交通工具之外，也要注意行的安全，出門運動應穿著鮮明的衣物，以確保自身與他人生命安全。讓跨世代融合共同營造屬於嘉義市的「健康暨高齡友善城市」。