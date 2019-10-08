港鐵站遭破壞…公車站牌被拆毀　港府夜間呼籲：8日彈性上班、上課

▲港鐵多站連日遭到破壞。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

港府實施《禁止蒙面規例》後，許多港民在香港各地遊街抗議，甚至有數十個港鐵站遭到嚴重破壞，讓不少市民擔心，連假過後的上班日（8日）可能會交通大亂。對此，港府發言人則回應，希望雇主、學校能夠彈性處理交通問題導致遲到、缺班缺課的學生、上班族。

綜合港媒報導，港府透過《緊急法》實施《禁止蒙面規例》後，許多港民感到相當不滿，連日上街示威，破壞港鐵各站，導致香港交通大亂。

▼港鐵許多站近日遭到破壞。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）



部分示威者7日在旺角警署外聚集，以磚頭、鐵柵等物品堆設路障，還有人將公車站牌拆下，丟在地上擋路、拿玻璃瓶朝警署扔去；港警隨後出動大批人力，發射催淚煙彈驅趕，還壓制了至少2名示威者。

受到連日的社會運動影響，港府7日晚間透過發言人說明，由於許多公共交通設施遭到破壞，雇主應該體諒雇員的出席情況，給予彈性處理，以維持良好的勞資關係，同時確保雇員安全與機構的運作順暢。

對於學生的交通問題，港府指出，教育局已籲請學校做出適當安排，除了彈性處理因交通受阻而遲到、缺席的事宜外，也必須妥善照顧回校上課的學生，讓學生、家長能夠保持密切聯繫，並在放學時確保學生回家的安全。

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