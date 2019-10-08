快訊／韓國瑜周一晚上「夜襲」臨檢釣蝦場　遭民眾嗆：幹什麼啊！我們只是來唱歌

▲韓國瑜臨檢。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜7日晚間以「打擊犯罪、淨化地方治安」的名義臨檢釣蝦場，在包廂裡頭唱歌的民眾突然發現門被打開，市長還往裡頭一探，氣得喊「幹什麼啊！我們只是來唱歌」。

▲韓國瑜臨檢。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜7日晚間9時30分至鳳山警分局聽取簡報，並接受媒體訪問，他說，沒有治安沒有一切，前陣子才掃黑，今天開始要擴大路檢。隨後即趕往釣蝦場進行突襲臨檢，韓國瑜還沒趕到釣蝦場之前，其實已有大批警力在外守候，門口外還執行「封閉式路檢」，一度讓鳳山文衡路大塞車，如此大陣仗吸引民眾圍觀，還有不少民眾想要進場消費，都因為「大批員警」而轉頭離去。

韓國瑜抵達釣蝦場後，眼尖的民眾即喊「是市長耶！」，立即吸引店內顧客的目光，鳳山分局長林依仰將韓國瑜帶往KTV包廂，在第一間包廂的民眾驚覺門被打開，氣得喊「幹什麼啊！我們只是來唱歌」、「你們走開好嗎？」，韓國瑜才一臉尷尬地離開，而隔壁包廂恰巧有年輕人聞聲開門，看見市長就在門口還拿起手機拍照，不過只見韓國瑜貌似「心不在焉」，好像快睡著了，連給個回應都沒有。

▲韓國瑜臨檢出動大批警力。（圖／記者洪正達攝）

高市府選在「周一晚間」進行突襲，不過釣蝦場沒有太多客人，根據市警局資料，這次「突襲」一共出動6個警分局、160名警力，如此大陣仗已打草驚蛇，有民眾就大酸「請長假之前還不忘來一場虎頭蛇尾式作秀」、「累又不他在累...警察們辛苦了」。