長榮航攜手Ferragamo打造全新過夜包　預計11月中旬亮相全年獲利可期

▲長榮航空第4架波音787-10新機，國籍編號B-17805，於台北時間7日晚間9時在波音南卡羅萊納工廠舉行交機典禮，由長榮航空總經理孫嘉明（圖左）率團前往接機。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／美國南卡羅來納州報導

長榮航空喜迎旗下第四架波音787-10客機，總經理孫嘉明宣佈將推出全新的客艙服務，攜手義大利品牌Ferragamo打造全新過夜包，預計11月中旬正式亮相，隨著新機交付擴大長程線航網服務，第三季營運表現樂觀，力拚全年財報獲利可期。

長榮航空於美東時間7日在美國南卡羅來納州的波音工廠進行交機典禮，總經理孫嘉明率團前往接機，並與波音亞太區民用航空市場銷售副總裁克莉絲提・芮斯及美國奇異航空 GEnx 總經理默漢卓・奈爾共同主持剪綵儀式。

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▲長榮航空第4架波音787-10新機，除了具有多項波音最新的航太科技，客艙規畫也邀請BMW集團旗下Designworks團隊設計全新的皇璽桂冠艙。（圖／長榮航空提供）

孫嘉明表示，787新機陸續交付後，機隊的運用將更具彈性，有利持續進行全球市場佈局，預估長榮航空2020年整體機位數成長上看3%，而美國西雅圖、芝加哥航線也將規劃增班，將推升明年美國市場占整體營收比重首度突破四成，可望挹注營運表現。

長榮航空導入787夢幻客機的同時，也推出全新的客艙服務。孫嘉明表示，與品牌合作過夜包即將到期，已與義大利精品品牌Ferragamo洽談合作，將打造硬包、軟包新款式，吳季剛也將為長榮航空設計第二代睡衣，增加口袋及領口的新設計，為旅人增添使用上的功能性，在新話題帶動下可望挹注客運穩定成長。

波音787-10夢幻客機的機身長68.3公尺，長榮航空在客艙規劃上，配置34座皇璽桂冠艙與308個經濟艙座位，較787-9客機增加8座皇璽桂冠艙及30個經濟艙座位，可乘載342位旅客。

另外，在貨運方面，787-10的機腹載貨運能高於787-9。以夢幻客機目前執飛的台北-日本航線為例，787-10在客滿的情形下，可較787-9多載運約1至2公噸的鰻魚、龍蝦、水蜜桃等高檔食材或半導體等高科技電子產品。在旅遊淡季時，較大的機腹貨艙也可增加航空貨物的運能，有助於提升整體營運績效。

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