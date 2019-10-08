長榮航空波音787-10新機今抵台　搶攻澳洲、加拿大市場助攻營運可期

▲長榮航空第4架波音787-10新機，國籍編號B-17805，於台北時間7日晚間9時在波音南卡羅萊納工廠舉行交機典禮，由長榮航空總經理孫嘉明（圖中）率團前往接機。（圖／波音提供）

記者林淑慧／美國南卡羅來納州報導

長榮航空機隊再添新兵！長榮航空第4架波音787-10新機，於美東時間7日在美國南卡羅來納州的波音工廠進行交機典禮，長榮航空總經理孫嘉明率團前往接機，新機今（8）日抵台；孫嘉明表示，長榮航的787服務網自十月起延伸至澳洲布里斯本航線，明年第一季也將投入加拿大的溫哥華航線，挹注營運表現可期。

長榮航空總經理孫嘉明表示，787新機陸續交付後，機隊的運用將更具彈性，有利持續進行全球市場佈局，今年第四季及明年將重新調整旗下航線運能，除了美國西雅圖、芝加哥有增班計劃外，東南亞市場的河內、金邊、成都及清邁航線，也都規劃放大機型搶市。

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▲長榮航空喜迎旗下第四架波音787-10客機，長榮航空總經理孫嘉明表示，隨著新機交付擴大長程線航網服務，力拚全年財報獲利可期。（圖／波音提供）

長榮航空規劃引進24架787夢幻客機，自去年十月起，已經陸續交付4架787-9客機，在今年成立30週年的同時，開始導入夢幻客機系列最新一代，也是最大型的787-10客機，今年交付4架，其餘16架預計至2022年交付完畢。

「展望航空業的發展趨勢，節油效益與客艙舒適是客機競爭力的關鍵要素。波音787夢幻客機是目前最先進的中長程廣體客機，具有優越的性能，並配備多項先進的航太科技，可顯著提升旅客的飛航體驗。」孫嘉明表示，波音787-10客機將為長榮航空的營運計劃再添活水。

波音指出，787-10客機大量採用輕量化的碳纖維等複合材質，應用範圍涵蓋機身、機翼、發動機風扇葉片等，使用比例超過總重量的50%，可大幅降低機身重量，，加上配置奇異公司最新型的GEnx引擎，相較於前一代廣體客機，可減少20%的燃油消耗，展現高效的節能效率與航程能力，可望提升長榮航空的營運績效。

長榮航空表示，該新機除了具有多項波音最新的航太科技，客艙規畫也邀請BMW集團旗下Designworks團隊設計全新的皇璽桂冠艙，經濟艙座椅則由波音公司長年合作的Teague團隊負責設計、德國著名賽車座椅廠商RECARO打造，以期讓旅客享有五星級服務的飛航體驗。

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