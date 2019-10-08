2台男日本走私「340kg冰毒」　名古屋法院判刑8年至10年

▲2台男走私冰毒，遭名古屋法院判刑8年至10年。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

日本警方去年在名古屋逮捕3名台灣籍男子，涉嫌走私340公斤毒品，價值高達200億日圓（約新台幣57.6億元）。名古屋地方法院7日宣判，涉案之一的徐正嘉判處10年徒刑、罰金300萬日圓（約新台幣86.5萬元），另一名被告許榮棋則判處8年徒刑，罰金200萬日圓（約新台幣57.6萬元）。

日本愛知縣警察署去年10初，在名古屋市港區一座倉庫內破獲縣警局有史以來最大宗毒品走私案，當場查獲3名台灣籍男子徐正嘉（38歲）、許榮棋（39歲）和陳昱凱（29歲）等人，被控違反《興奮劑取締法》。

法院文件顯示，徐男和許男與姓名不詳者合謀，於2018年10月4日在倉庫內以營利為目的，持有約340公斤冰毒。徐正嘉對此供認不諱，許榮棋則辯稱以為裡面裝的是茶葉，主張無罪。

審判長齋藤千惠指出，以搬運紙箱的簡單工作而言，被告收取相當高額報酬，應該意識到可能是違法物品。她還指出，全案毒品數量龐大，若流入市面帶來的危害不可估計，加上毒品被藏在輪胎內的手法巧妙，性質惡劣，即便被告是受人指使，仍要負上相當大責任。

檢方原本對徐正嘉求刑13年徒刑、罰金400萬日圓，對許榮棋求刑10年徒刑，罰金300萬日圓。至於同案被捕的嫌疑人陳昱凱，目前法院另行審理中。

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