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鋼筋狠敲賴香伶後…李明彥再砸酒瓶大鬧勞動局！痛批北市弊案、勞檢作假

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記者孫于珊／台北報導

勞工運動人士李明彥2018年10月31日持鋼筋打傷台北市勞動局長賴香伶後，被依傷害罪判處3月徒刑，得易科罰金9萬，目前上訴中。不料，8日下午5時許，他又闖入勞動局砸酒瓶「陳情」，並在臉書直播。警方到場後將他依《侮辱公署罪》嫌逮捕，訊後函送法辦。

▲▼勞工運動人士李明彥，砸米酒瓶大鬧勞動局。（圖／翻攝李明彥臉書直播）

▲李明彥北市弊案、勞檢作假等事，至勞動局砸米酒瓶抗爭遭逮。（圖／翻攝李明彥臉書直播）

李明彥當天進入市府，便直上5樓勞動局辦公室，過程中都開著直播，「大家知道我是誰嗎？」他先向在場的員工介紹自己的來歷，然後警告大家「這裡沒有人很安全，小心一點不要過來！」隨後竟往地上丟出一支「貼上公文的未開封米酒瓶」，並大喊：「我來這裡抗爭！」接著開始斥責北捷、中油等弊案，市府都不處理，勞檢也作假等。

李明彥講到激動處就砸酒瓶，共砸了4支，滿地都是玻璃碎片與酒精液體。見一旁員工嚇到想跑，他還安撫說「米酒瓶而已，不要驚慌，很安全的」，甚至還得意表示，「我今天這種抗議方式，檢察官沒辦法羈押我了吧！」

警方獲報勞動局報案到場時，李明彥仍繼續直播叫囂，員警便將他依《侮辱公署罪》嫌現行犯逮捕，並於偵訊完請示檢察官後，由於屬1年以下徒刑，檢察官表示微罪不予解送。而勞動局認為李明彥臉書直播不實內容，且砸酒瓶行為已損害公家機關形象，因此堅持提告。

李明彥去年持鋼筋攻擊賴香伶，被押送信義分局。（圖／記者李毓康攝）

▲▼涉攻擊台北市勞工局長賴香伶之疑犯李明彥被押送信義分局。（圖／記者李毓康攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

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