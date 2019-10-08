清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力

記者鄒鎮宇／綜合報導

「觀音法門」的創立者清海無上師本名張蘭君，外傳她斥資20億買下苗栗縣苑裡鎮火炎山溫泉遊樂區，將其打造成修道場，但日前整修時卻發生意外，一名信徒被翻覆的堆高機壓住，當場抱頭慘死，讓沉寂20年的清海無上師再次浮上檯面，引起討論。

68歲的張蘭君是越南華僑，精通法文、英文及中文，曾經是聖嚴法師的英文祕書，還陪同對方到美國弘法，外傳她在美國偷偷招收信徒，惹怒聖嚴法師，而清海無上師日後也帶著信徒回台灣，在台北金華節、苗栗西湖開設到場，吸引不少多金的知識份子加入。

請繼續往下閱讀...

▲清海無上師精通中英法3國語言。（圖／東森新聞）



清海無上師起初皈依佛門，後來融合基督教、印度教、猶太教及伊斯蘭教等元素，及大成創立「觀音法門」，告知信徒可以透過修行與神靈溝通，並自稱是各宗教的繼承人。

清海無上師出現在信徒前，總是身穿華麗服飾、濃妝豔抹，與一般宗教信仰大不相同，她主張吃素環保救地球，在全球開設200多間連鎖速食餐廳；另外，也自行創立電視台、服飾及珠寶品牌，每項商品都要價不斐，但信徒仍爭相搶購。

▲▼信徒感受到清海無上師的「愛力」。（圖／東森新聞）



由於清海無上師疑似斂財，涉及詐欺、逃漏稅，便在1996年離台，但她的人氣依然不減，事後回到台灣主持法會，短短5天就進帳破億元。

針對斂財，她的信徒也曾出面澄清，表示清海無上師完全沒有斂財的行為，「為甚麼調查局花了這麼多的人力，最後還是只能結案，因為沒有任何一個受害者嘛」；另名信徒也說，她覺得清海無上師不能用「世間的言語去形容」，「但是我覺得她全身散發著愛力」。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」