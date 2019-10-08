　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

 記者鄒鎮宇／綜合報導

「觀音法門」的創立者清海無上師本名張蘭君，外傳她斥資20億買下苗栗縣苑裡鎮火炎山溫泉遊樂區，將其打造成修道場，但日前整修時卻發生意外，一名信徒被翻覆的堆高機壓住，當場抱頭慘死，讓沉寂20年的清海無上師再次浮上檯面，引起討論。

68歲的張蘭君是越南華僑，精通法文、英文及中文，曾經是聖嚴法師的英文祕書，還陪同對方到美國弘法，外傳她在美國偷偷招收信徒，惹怒聖嚴法師，而清海無上師日後也帶著信徒回台灣，在台北金華節、苗栗西湖開設到場，吸引不少多金的知識份子加入。

▲▼清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲清海無上師精通中英法3國語言。（圖／東森新聞）

清海無上師起初皈依佛門，後來融合基督教、印度教、猶太教及伊斯蘭教等元素，及大成創立「觀音法門」，告知信徒可以透過修行與神靈溝通，並自稱是各宗教的繼承人。

清海無上師出現在信徒前，總是身穿華麗服飾、濃妝豔抹，與一般宗教信仰大不相同，她主張吃素環保救地球，在全球開設200多間連鎖速食餐廳；另外，也自行創立電視台、服飾及珠寶品牌，每項商品都要價不斐，但信徒仍爭相搶購。

▲▼清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力。（圖／東森新聞）

▲▼信徒感受到清海無上師的「愛力」。（圖／東森新聞）

▲▼清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力。（圖／東森新聞）

由於清海無上師疑似斂財，涉及詐欺、逃漏稅，便在1996年離台，但她的人氣依然不減，事後回到台灣主持法會，短短5天就進帳破億元。

針對斂財，她的信徒也曾出面澄清，表示清海無上師完全沒有斂財的行為，「為甚麼調查局花了這麼多的人力，最後還是只能結案，因為沒有任何一個受害者嘛」；另名信徒也說，她覺得清海無上師不能用「世間的言語去形容」，「但是我覺得她全身散發著愛力」。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往
馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光！痛譙控制不住是藉口：自私
「Her」全館66折起！「超夯21天霜」限時特賣　好心動阿~
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

快訊／宜蘭凌晨1:17發生4.7地震！　網嚇：台北一樓超有感！

麥當勞經典食品「蘋果派」網友評價超兩極！內行人揭秘：冰過超讚

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄：必須變態地學習

搭到運送遺體班機會怕嗎？　航空業網友精闢解答：反而讓人安心

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往北直撲

北市校園推「智慧販賣機」　黃郁芬痛批：收集學生12年消費資訊

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告、和解　籲「撕一貼百」

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

屏東男騎車違規被攔「嗆警咆哮」 下秒被壓制！妻錄影怒喊：流氓

台灣旅遊景點無整體性＋美感 她看觀光困境：望政府多努力

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

快訊／宜蘭凌晨1:17發生4.7地震！　網嚇：台北一樓超有感！

麥當勞經典食品「蘋果派」網友評價超兩極！內行人揭秘：冰過超讚

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄：必須變態地學習

搭到運送遺體班機會怕嗎？　航空業網友精闢解答：反而讓人安心

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往北直撲

北市校園推「智慧販賣機」　黃郁芬痛批：收集學生12年消費資訊

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告、和解　籲「撕一貼百」

清海無上師背景曝！來台5天「觀音法門」賺破億　信徒：她充滿愛力

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

「前線」3缺1！吳怡農見徐永明　遭民進黨中央「大反彈關切」

2台男日本走私「340kg冰毒」　名古屋法院判刑8年至10年

快訊／宜蘭凌晨1:17發生4.7地震！　網嚇：台北一樓超有感！

麥當勞經典食品「蘋果派」網友評價超兩極！內行人揭秘：冰過超讚

「一個禮拜不要出來講話」　尚毅夫：韓國瑜想挽救流失選票…只剩這招

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄：必須變態地學習

浴室愛愛好激情！3招姿勢+花招推薦，請服用

中山、松山立委「雙帥之爭」！吳怡農PK蔣萬安…網曝關鍵：光這點他就贏了

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

快訊／宜蘭1:17發生4.7地..

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

Uber Eats折70元神券..

國慶連假「北中南東」天氣出爐

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

哈吉貝開眼「暴速增強」！挑戰今..

清華學霸假日曝光！連續「13h..

現金回饋神之卡　無腦刷至少賺2..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

麥當勞蘋果派網友評價超兩極！神..

更多熱門

相關新聞

接孩子下課！她自撞身亡　女兒：媽媽在接電話

苗栗縣銅鑼鄉7日下午發生一起自撞車禍！一輛自小客車衝撞路樹，車內一對母女當場受傷。警消人員獲報到場發現，35歲的楊姓媽媽重傷，經搶救仍不幸身亡，而年僅10歲的邱姓女童則是額頭撕裂傷，緊急將2人送往大千醫院急救。

無上師苗栗重啟道場　信徒慘死路邊

苗栗白沙屯「頭重創女屍」　傳遭鐵鎚攻擊

澎湖一天發生2起溺斃　一死者竟是苗栗人

苗栗女屍卡消波塊　疑遭拖行留血跡

關鍵字：

清海無上師火炎山道場輾死觀音法門苗栗愛力

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光

拒回應刪一中條款　布拉格解除北京姊妹市關係

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

快訊／宜蘭1:17發生4.7地震！北部有感

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

連千毅開把子涵「剛做190萬」！

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

更多

最夯影音

更多

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面