海弓三飛彈明年初海試　75歲高雄艦整合「MK41垂直發射系統」射擊

▲海弓三型預計2020年初海上試射。圖為海弓三型陸地試射畫面。（圖／翻攝中科院）



記者林彥臣／綜合報導

國防部長嚴德發9月證實，「迅聯專案」其中一部分的「海弓三」防空飛彈，目前的測試都非常順利正常，預計明年初會進行海上測試。海弓三的首艘測試艦，將由高齡75歲的「高雄號兩棲指揮艦」（LCC-1）負責射擊任務，如果試射成功正式服役之後，將會建置在新一代巡防艦上。

海弓三型飛彈為天弓三防空飛彈的「艦射版」，由中華民國海軍計畫在未來的新型巡防艦上裝備的國造防空飛彈系統，以向美國採購的Mk 41垂直飛彈發射系統收納，「海弓三」已在屏東九鵬完成陸上試射，將在2020年初進行海上試射。

▲美軍使用Mk-41垂發裝置試射「戰斧」巡弋飛彈。（圖／翻攝自美國國防部網站）



目前海軍屬意由高雄艦進行海上試射，由於甲板高雄艦寬闊、又有大型艙門，現已將坦克艙改裝，裝上Mk 41垂直發射系統，用於測試中科院新研發的下一代艦載「海弓三」與「海劍二」防空飛彈，海弓三型射程據信近200公里，並具攔截彈道飛彈能力，性能甚至高於海軍現役最強的美製標準二型飛彈（SM-1 MR/SM-2 MR）。

▲高雄號兩棲指揮艦（LCC-1。）（圖／翻攝自維基百科）



根據《上報》報導，海弓三未來首先會裝備在海軍新一代飛彈巡防艦上，亦將會成為海軍軍艦防空飛彈的主力，因此要配合新一代主動式相列雷達，與戰門系統來進行鎖定、追蹤與攻擊，所以在海上測試時，中科院研發的被動式相列雷達，以及射控系統都裝在高雄艦，並與國產垂直發射系統聯結來進行測試。