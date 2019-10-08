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「雷根+拳師」航母南海合體！　陸新鑽井平台才傳出前進南沙萬安灘　　

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▲▼ 2019年10月,「雷根+拳師」航母南海合體！。（圖／翻攝自DVIDS官網）

▲ 雷根號和拳師號航母在南海進行聯合演習。（圖／翻攝自DVIDS官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國海軍第七艦隊6日表示，「雷根號」和「拳師號」航母已經開始在南海展開聯合演習，以維護印度洋海域能保持自由開放。值得一提的是，大陸鑽井平台「海洋石油982」9月才傳出前進南沙萬安灘，引起越南政府不滿，目前越方學者也打算將此事排入聯合國安全理事會議程。

根據Stripes Japan報導，兩支艦隊為了增加軍備合作和提高戰備狀態，已經展開許多聯合演習項目，包括水面打擊、搜救行動、快速攻防、海上攔截行動、輕型武器等實彈演習、防空和反艦作戰行動等項目。第70特遣隊指揮官維科夫（George Wikoff）表示，「我們在印度洋地區的任務，主要是維護地區的穩定和安全」，軍隊已經做好萬全準備，隨時反擊以壓倒性力量挑戰這個價值觀的人。

▲「海洋地質八號」駛進南沙探勘石油（圖／翻攝中國地質調查局）

▲「海洋地質八號」駛進南沙探勘石油（圖／翻攝中國地質調查局）

自7月以來，中國宣稱擁有南沙群島主權，以及「萬安灘」附近海域主權，期間不斷探勘石油，引起越南多次抗議。因為越南當局認為，根據國際海洋法公約，萬安灘位於領土200海里的專屬經濟區域和大陸棚範圍內。期間，雙方探勘船不斷發生衝突，甚至出現軍艦對峙的緊張情勢。

然而，9月下旬又傳出，中共中央執法委底下的社群媒體表示，「海洋石油982」平台已經準備開始運作，探勘水下9000公尺的石油儲量，引起越南當局密切關注。越南外交官黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）也向中國喊話，各方在東海行動都要遵守1982年聯合國海洋法公約，尊重沿海國家的主權和管轄權等，一同為區域和平與穩定做出貢獻。

▼ 萬安灘（Wan-an Bank或Vanguard Bank）為南沙群島（也是整個南海諸島）最西側的淺灘。（圖／翻攝google map）

▲▼萬安灘（Wan-an Bank或Vanguard Bank）為南沙群島（也是整個南海諸島）最西側的陸地淺灘。（圖／翻攝google map）

另據越南媒體Thanh Niên報導，越南法律政策與發展研究所6日舉辦研討會，與會代表先駁斥中國擁有南沙群島以及附近海域的主權；有學者也稱，中國近年來提出擁有東沙、西沙、中沙和南沙四大群島的主權，其中主張在雙方有爭議的西沙和南沙設立專屬經濟區和大陸棚，便是希望把南沙群島變成有爭議海域，從而提出「共同開採資源」的說法。

法律政策與發展研究所所長Le Van Cuong也表示，中國近期在萬安灘採取威脅和使用武力的行為，已經違反聯合國憲章，因此，越南應該趁2020年至2021年擔任非常任理事國期間，向安理會提交有關中國在南海的爭議行為，而且根據聯合國憲章，有關區域和國際和平與安全的問題，安理會都應該受理各國提交的問題。此外，由於中國擁有否決權，他說，只需要將問題列入安理會議程，不需要提出有關南海的決議。

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