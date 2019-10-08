女兒吞藥快父母超放心　媽「臨檢沙發縫」真相大反轉：拳頭硬了

▲媽媽在沙發縫裡挖出40顆藥丸 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多小朋友超討厭藥粉藥丸的苦味，藥帶去學校常原封不動帶回來，或甚至是丟掉假裝有吃。一名女網友在臉書發文，表示女兒每次吃藥都不用她操心；不料日前她才發現一切都是謊言，沙發縫裡的海量證據讓她拳頭都硬了。

「徵求解決方案！」一名媽媽日前在臉書「爆怨公社」中發文，她表示女兒近日感冒要吃藥，每次吞藥都很快就說吃完了；由於女兒從小就不是個會抗拒吃藥的人，所以媽媽也不疑有他很放心。

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沒想到原PO最近整理家裡時，竟然在沙發縫隙中發現40顆藥丸，她這才恍然大悟，原來小鬼頭根本就沒有乖乖吃藥，讓她很頭痛，因此發文尋求網友協助。

對此有網友表示，因為藥丸很好藏，建議媽媽還是讓孩子吃藥粉比較好；原PO也回應道，孩子原本是吃藥粉的沒錯，不過某日卻自己跟醫生要求要改吃藥丸，現在可能要考慮換回來了。

▲網友表示藥粉不好丟，建議改回吃藥粉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

其他人則是表示，「就看著她吃完啊」、「沒辦法，要盯著吃完才能做其他的事」、「就說不吃藥的話要帶去打針」、「我剛去翻翻家裡的沙發了」、「這樣沙發才不會生病XD」、「吃不吃是一回事，但欺騙說謊又是另一回事了」、「我小時候都是藏在褲子口袋，拿去洗衣機洗一洗就融掉了，我媽也沒發現」。

事後原PO也更新近況，她最後決定要親自盯著女兒吃完藥，也已跟學校老師講好了，希望能改善孩子的壞習慣。

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