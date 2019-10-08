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美國女在家製造炸彈遭父母舉報　房間宛如小型火藥庫

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▲警方在蜜雪兒家中發現的炸彈。（圖／美聯社）

▲警方在蜜雪兒家中發現的炸彈。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國佛羅里達州在本月3日下午5點時，接獲一對父母報案，他們表示在家發現許多炸彈的製造原料，警方在接獲報案後隨即趕到現場，並在這對父母的女兒蜜雪兒（Michelle Kolts）房間內發現許多危險物品。而蜜雪兒也在也在3日晚間被捕，並關押在希爾伯斯勒市的監獄。

佛羅里達州希爾伯斯勒市（Hillsborough）的警長查德（Chad Chronister）表示，當他們進入蜜雪兒的房間時，在裡面發現了數十種的武器，其中包括了24枚炸彈管、無菸手槍粉、保險絲材料、23把刀、2個艙口、2個BB型步槍、6把BB彈手槍和雙節棍，最重要的是，他們還在蜜雪兒的房間中發現了幾十本和謀殺、大規模殺害、恐怖主義和製造炸彈有關的書籍和DVD。

▲美國女子在家製造炸彈。（圖／美聯社）

▲蜜雪兒（Michelle Kolts）在家製造炸彈。（圖／美聯社）

另外，這些武器炸彈內幾乎都已裝上了釘子和金屬子彈，警方說這代表蜜雪兒並非只是純粹喜歡製造武器，而是打算使用它們來傷害別人。至於動機，查德則表示，蜜雪兒似乎是受到科倫拜恩市（Columbine）和奧克拉荷馬市（Oklahoma）的殺人事件影響，但她並未被診斷出患有人和精神上的疾病，不過她的父母卻表示，蜜雪兒患有輕微的自閉症。

查德最後則說道，蜜雪兒房間的這些危險物品，能造成數百人到數千人死亡，因此非常感謝她的父母大義滅親，這個舉動不知道挽救了多少生命。而蜜雪兒也將在本周六早上首次開庭。

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