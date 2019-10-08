清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄：必須變態地學習

記者鄒鎮宇／綜合報導

北京清華大學在泰晤士高等教育（THE）2020世界大學排名中列為23名，但仍是亞洲榜首，其中學生用功的程度時有耳聞。馬來西亞到清華大學就讀的學霸「錦堂」分享他放假一整天的自習時間，使用縮時錄影的方式記錄滿滿13小時，讓不少網友看完目瞪口呆。

錦堂時常在個人YouTube頻道「錦堂生活空間」上分享物理、生活相關的影片，直到他前往北京就讀清華大學，開始會記錄上課、自習等相關Vlog與網友分享。在他最新的一隻Vlog影片中，他以「我在清華的一個平常周末-第一次計時我的學習時間」為題發布，紀錄自己一天最長可以學習多久的時間。

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▲▼錦堂挑戰一天可以學習多少小時。（圖／錦堂生活空間授權提供，下同）



錦堂在影片中表示，他開學後第3周才逐漸把手邊的事慢慢完成，直到周末（六）的休假才有時間可以盡情學習，由於日後還需要面對輔修、學校的申請以及比賽，「很恐怖的忙，所以現在對我而言，能夠不受干擾的安心學習，已經是一種奢侈了你知道嗎？」

錦堂表示，他早上8時30分先在房內學習、直播，本預定與好友一起學習，享受這一天的假期，但前一晚他才與對方自習到凌晨，因此決定先去圖書館等待朋友起床。

由於作業太困難，錦堂在一題上就花費了將近2小時，才靠自己解出答案，「進度嚴重落後，但學了很多，所以學起來就知道那個概念更深」，直到苦讀5小時才在下午4時離開圖書館去咖啡廳找朋友，除了吃飯的時間之外都沒離開書桌。

▲錦堂表示，清華大學的作業實在太難，如果不變態地學習就無法跟上。



直到晚上9時40分，錦堂才回到房間內洗澡、休息1小時，「然後跟我朋友再去院系那邊繼續學習，沒辦法，作業太難了…必須得很變態地學習」，但洗完澡後他持續苦讀，沒多久也撐不住直接睡著，共計一天看了13小時07分的書。

錦堂的縮時錄影讓不少網友看完驚嘆，「太可怕了，自律的人真滴可怕」、「我一天睡就睡15小時了」、「為了一道題解了2小時，這個毅力的差距跟我比起來真的太大了」、「別說13小時了 我翻開書13分鐘就睡著了」、「看到錦堂視頻，就會帶來一股想要學習動力」、「看你努力的樣子，使我充滿讀書的幹勁」。

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