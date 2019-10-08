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時尚新寵兒！NIVEA雙層極淨卸妝水　輕鬆成為百變女王

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▲知名品牌NIVEA推出新產品「雙層極淨卸妝水」，吸引許多網紅名人朝聖，成為時尚界不可或缺的新寵兒。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

年底派對季即將到來！知名品牌NIVEA搶先在微風南山48樓星空酒吧CÉ LA VI 舉辦「百變派對」，吸引大批名人共襄盛舉，朝聖口碑爆表的革命性時尚小黑瓶「雙層極淨卸妝水」。

▲知名品牌。（圖／記者陳家豪攝）

▲知名品牌NIVEA舉辦「百變派對」，吸引許多時尚名模共襄盛舉。（圖／記者陳家豪攝）

國際彩妝大師游絲棋當場示範全新「妮維雅雙層極淨卸妝水」功力，現場Live轉播，超強卸妝力眼見為憑。不到幾秒鐘，就輕鬆卸除防水睫毛膏，游絲棋老師專業又快速的改妝技巧，令現場各位嘉賓為之驚艷。

▲▼時尚界新寵兒！妮維雅雙層極淨卸妝水　輕鬆成為百變女王 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼國際彩妝老師游絲棋現場示範「妮維雅雙層極淨卸妝水」，超強卸妝力眼見為憑。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼時尚界新寵兒！妮維雅雙層極淨卸妝水　輕鬆成為百變女王 。（圖／記者陳家豪攝）

游絲棋也分享，想要快速改妝，就要挑選卸妝力足夠的卸妝產品，她說：「使用過妮維雅雙層極淨卸妝水後，發現除了卸妝力很厲害之外，裡頭還含有Micellar water涵氧淨膚科技，卸妝水裡添加保養品成分，能夠幫助肌膚在卸妝之後，非常舒爽且滋潤」。

來自德國的妮維雅，每推新產品皆驚呼全場！網紅名模唐葳、妍安、Angelina體驗變妝Live Show，沒想到才短短幾分鐘，派對女王鮮豔妝容竟變成優雅韓妞。妮維雅的快時尚風潮，讓您穿梭在不同場合，輕鬆成為百變焦點。

▲▼時尚界新寵兒！妮維雅雙層極淨卸妝水　輕鬆成為百變女王 。（圖／記者陳家豪攝）

▲知名網紅名模體驗變妝Live Show，圖由左到右為唐葳、Angelina、妍安。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼時尚界新寵兒！妮維雅雙層極淨卸妝水　輕鬆成為百變女王 。（圖／記者陳家豪攝）

▲網紅名模唐葳體驗變妝Live Show（圖／記者陳家豪攝）

在Instagram上擁有超高人氣的網紅名模Angelina也非常推薦「妮維雅雙層極淨卸妝水」，她表示「平常因為工作需求，常常在一天之內，參與各種風格的活動，妝容就必須隨著不同服裝、造型做調整，因此快速卸妝、換妝非常重要，時間抓精準，才能趕上下個通告」。

▲▼時尚界新寵兒！妮維雅雙層極淨卸妝水　輕鬆成為百變女王 。（圖／記者陳家豪攝）

▲妮維雅「雙層極淨卸妝水」成為不少名人的新寵兒。（圖／記者陳家豪攝）

妮維雅一出手，就像玩保齡球一般，繽紛彩妝全部strike！一卸極淨的功力，難怪圈粉無數名人，成為時尚界不可或缺的新寵兒。　

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