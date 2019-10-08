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多維TW／2020年的「中華民國保衛戰」

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▲台灣國旗，中華民國國旗。（圖／路透社）

文／多維TW 陳舜協 陳鄭為　圖／路透社

毫無疑問，「中華民國保衛戰」已成為2020年總統大選主軸，蔡英文與代表國民黨參選的高雄市長韓國瑜不約而同公開宣示要「捍衛中華民國（台灣）」，專屬泛藍陣營的競選口號，這一次成為藍、綠「共同資產」，映射的是台灣人民不分藍綠的「被統一」焦慮及在選舉操弄下憂慮失去民主、自由的恐懼，在兩大黨的選舉操作下，「亡國感」瀰漫整場大選，中華民國的生存好似已經岌岌可危。

「捍衛ROC」又成選戰進行式

「中華民國保衛戰」在台灣選舉場域是個「老哏」，趙少康代表新黨競選1994年台北市長時喊出來後，曾經一度是泛藍陣營在選舉時動員群眾的響亮口號，在2004年陳水扁爭取第二個總統任期時，「消滅vs.保衛中華民國」更成為「連宋配」的選戰主軸之一。

請繼續往下閱讀...

儘管當年「三一九槍擊案」成為左右選舉結果的一大外力，陳水扁最終還是以極小差距勝選，但「連宋配」口號喊得響亮，選票卻催不出來的現實，讓「中華民國保衛戰」口號產生的動員及催票效果受到質疑，於是這個口號之後便鮮少再被藍營政治人物提起。直到現下的韓國瑜，為了匯聚藍營傳統支持者而再次喊出「2020年是中華民國的生死保衛戰」，另在號稱35萬人集會的新北市造勢集會中高喊的「捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主、莫忘世上苦人多」四大理念中，韓國瑜也將「捍衛中華民國」列為首要，成為「下架蔡英文」的反詰。

與以往歷次選舉不同的是，「捍衛中華民國（台灣）」口號已然不再是泛藍陣營專利，自習近平在年初以「習五點」宣示啟動兩岸統一進程後，蔡英文就多次公開表示「捍衛中華民國主權是現在進行式」、「國家主權，一寸不讓」表達自己的決心。同時間，應和著香港「反修例」運動方興未艾，「今日香港，明日台灣」、「保衛台灣民主自由」等不一而足的宣傳口號，皆成為蔡英文「捍衛主權」的民間版本。

民進黨精神分裂

其實，說起民進黨主打「主權牌」，這一點都不稀奇，但蔡英文在大選年的此刻，振呼「捍衛中華民國（台灣）」，卻格外凸顯了「民進黨之於中華民國」，以及「兩黨對於中華民國本質認識」的雙重分裂性。

首先是台灣民眾不會感到太陌生的一類新聞捕捉：民進黨政治人物在國慶與元旦等活動場合上，「吾黨所宗」、開口唱國歌了嗎？

當唱不唱國歌這看似無聊的政治花邊，竟也能成為各家媒體捕捉新聞的例行公事，或反過來說，民進黨政治人物寧可被媒體每年拿來大做文章，依然抗拒開口唱國歌。「唱國歌真有那麼難」，直白地反射出民進黨人對於中華民國的心結有多麼地深。

類似的矛盾當然不只一樁，諸如2010年蔡英文時任民進黨主席，亦曾公開表明「中華民國是一個流亡政府」，此前更有陳水扁任內那句經典的「中華民國是啥咪碗糕（閩南語不知何物之意）？」這些話語都充分表現民進黨對中華民國「心理排斥」之劇。如今，蔡英文卻矢言要捍衛她口中曾經的那個流亡政府？這不可謂是民進黨人罹患「中華民國症候」的再一次精神分裂。

其次，就當民進黨人真的精神分裂好了，當中華民國突然集藍綠寵愛，成為兩大政黨都欲捍衛的標的，這無疑促成了「一個中華民國，各自保衛」的奇特概念。

對於民進黨而言，「對抗北京」是因應這次選舉最佳的競選策略，不論是以「九二共識等於一國兩制」對抗「習五點」，以「今日香港，明日台灣」強化台灣人民的「被統一」恐懼，將國民黨打成「中共同路人」、強調與美國及「理念相近國家」同站民主陣營對抗北京威權體制擴張等等，上述所有說帖，皆是以最大化台灣人民的「亡國感」為終極目標，企圖用催生焦慮的方式，激化成為一張張綠色選票。

只不過，「蔡英文之心」，路人皆知，民進黨政府這類以恐懼二分兩岸，端出中華民國吃國民黨豆腐的動作，「捍衛主權」的標的，雖披著名為「中華民國台灣」的外衣，實則是借殼掩護其所期待的「台灣」——這個民進黨人心中真實歸屬的新國家。

以此而言，對國民黨與「中華民國派」來說，中華民國成為一個掩護蔡英文勝選的殼，這又情何以堪。不論是以前直接喊出「正名制憲」的民進黨，或是現在高呼「保衛中華民國」的民進黨，在以泛藍為主體的「中華民國派」看來，皆等同「中華民國」被消失。泛藍被激起的「亡國感」也於焉降生。

更戲謔一點看，相對於中國大陸於國際恪守一個中國原則、否定「一中一台」與「兩個中國」的同時，台灣內部卻因大選將屆、中國大陸「介選」等因素，在藍綠共打「亡國感」背景下，反倒在台灣內部衍生出了「兩個中國」的對抗。

須直面中國大陸

回到大選觀察，中華民國在睽違不知道多少年之後，終於再次被端上總統大選檯面，又一次「回歸」成為大選的一個亮點，但對於中華民國來說，此際卻被藍綠把玩滿溢的「亡國感」，而顯得有些沮喪。

與其說藍綠兩黨訴諸「亡國」，更切合實際一點的，該是兩大黨都力求「轉守為攻」，向著支持者們吹捧自己才是能夠「救國」的那一方，至於是哪一個中華民國，則是各自表述。

只不過，不論是國民黨訴求「下架蔡英文」來團結「救國」，還是民進黨訴求「萬般皆亡」，反身強調自己才能保住中華民國台灣的底，兩者其實殊途同歸。這正如遠水近火，藍綠應急眼下的選局確實好用，但如何因應來自習近平及中國大陸內部「我把你當同胞，你把我當錢包」的民意反彈，才是根本的重大課題。具體言之，台灣不管藍綠執政，都曾呼籲對岸正視中華民國存在的事實，卻忽視中國大陸強勢的存在事實。反過來看，這才更是不論哪個中華民國都需要回應的存續問題。

兩岸分裂分治是內戰遺留下的歷史問題，主打「對抗北京」的蔡英文及民進黨也就罷了，「不反對統一」的韓國瑜與國民黨喊了「中華民國保衛戰」那麼多年，早年還曾提出「三民主義統一中國」、《國家統一綱領》及「一個中國，各自表述」的「九二共識」，面對習近平年初為「九二共識」添加「共謀統一」新內涵，至今歷時9個多月，仍應對無方，就算不要「一國兩制」，也應該提出中華民國版的「兩岸方案」，拱手讓出本應是藍營優勢的「兩岸論述」，甚至淪落至只能拿香跟拜，更見其苟且。

蔡英文曾經酸味十足地回應韓國瑜，指韓國瑜的「捍衛中華民國」只有「嘴巴說說而已」，這句話其實沒有太多錯誤，只是，同樣也適用蔡英文自己。

對中共來說，十九大已定下「2049年兩岸統一」終點線，不會因台灣2020年總統大選的結果而稍有停歇或改變。藍、綠雖然在2020年選舉時都說要「捍衛中華民國」，但在「兩岸統一」的巨大壓力下，無論是「對抗北京」還是「人民有錢」，都無法有效因應北京。藍綠目前策略或能謀得選舉一時勝負，但中華民國的生存，還真是岌岌可危了。

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