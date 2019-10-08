11天限定！「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」全台特色花車一字排開超好拍

▲「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」從10月10日至10月20日期間連續11天，每天都有精彩展演活動。（圖／台北市觀傳局提供，下同）



生活中心／台北報導



雙十國慶將至，10月10日（四）～10月13日（日）將有四天連假，大家準備好去哪裡FUN假呢？除了各地的觀光熱點，國慶煙火今年選在屏東河濱公園施放，超過16,000發以上煙花彈，整整施放43分鐘，劃過夜空十分震撼！同時，台北重頭戲之一就屬國慶花車續展，23輛國慶花車在中正紀念堂一字排開，陣容非常壯觀，且一連展出11天，無論白天晚上都可欣賞到美麗特色花車設計及絢麗燈光，本次活動更安排台北市立交響樂團、台北市立國樂團、野火樂集等知名歌手輪番上陣，現場帶給大家高水準的聽覺饗宴，要給大家最難忘的10月旅程。





▲10月10日至10月20日到中正紀念堂民主大道，無論白天晚上都可欣賞到美麗特色花車及絢麗燈光秀（圖為107年活動照片）。

▲今年活動開幕式特別邀請台北市立交響樂團附設管樂團，帶來震撼又療癒人心的聽覺饗宴。



除了戶外花車展覽外，從10月10日（四）至10月20日（日）連續11天期間中正紀念堂每天都有精彩展演活動，週末更安排具國際水準等級的舞台表演，彷彿經歷了一場世界性藝術殿堂的洗禮。除了眼睛看花車及耳朵聽表演，還有互動體驗如熊讚主題區、臨時郵局及現場QRcode闖關集點、文創市集、胖卡美食等周邊活動，保證有吃有玩！

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時下年輕人最愛拍照打卡，10月10日（四）當天下午4點至晚上9點；以及10月11日（五）至10月20日（日）上午9點至晚上9點，中正紀念堂民主大道將展出來自全台23輛主題花車，消息一出就吸引許多攝影好手熱烈討論，迫不及待卡位拍到全台最美花車！例如：今年台北市政府花車以北捷為意象，由吉祥物熊讚搭乘捷運帶領大家遊遍台北特色地景，呈現北投、大稻埕兩大經典小鎮，還有即將開幕的台北流行音樂中心、花車上還有最受歡迎的台北雙層觀光巴士，以及全台唯一能直飲的「台北好水直飲台」，邀請大家一同探索台北魅力，一起發現你所未見的台北。





▲今年台北市政府花車以台北捷運為意象，由台北市吉祥物熊讚搭乘捷運帶領大家遊遍台北特色地景。





▲現場特別設置了熊讚主題專區及臨時郵局，拍照打卡即可獲贈限量專屬明信片，並可於臨時郵局蓋上特製郵戳即可現場寄出！

為了跟上時下最夯的網美熱潮，現場也特別打造熊讚主題專區，透過不同色系風格及台北景點元素為背景，營造出充滿童趣感的空間氛圍，開啟你的想像力，只要拍照上傳IG或臉書，可獲得活動限量的專屬明信片，於臨時郵局蓋上熊讚郵戳，就可現場馬上寄出。

會場鄰近捷運東門站及永康商圈，看完花車除了可以到永康商圈走走逛逛，還可到大安森林公園及植物園踏青，享受城市中的大自然，有體力的朋友，還可搭捷運到台北101、象山步道或沿線各站走走，安排台北一日遊或二日遊行程。國慶連假快到了，趕快筆記，安排美好的旅行計畫吧！

活動資訊

10X10玩台北-2019國慶花車嘉年華

活動地點：中正紀念堂

活動時間：10月10日～10月20日，共11天

節目表及活動詳情請上台北旅遊網或活動官網查詢。

(臺北市政府觀光傳播局 廣告)