　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11天限定！「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」全台特色花車一字排開超好拍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲雙十國慶。（圖／台北觀光局）

▲「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」從10月10日至10月20日期間連續11天，每天都有精彩展演活動。（圖／台北市觀傳局提供，下同）

生活中心／台北報導

雙十國慶將至，10月10日（四）～10月13日（日）將有四天連假，大家準備好去哪裡FUN假呢？除了各地的觀光熱點，國慶煙火今年選在屏東河濱公園施放，超過16,000發以上煙花彈，整整施放43分鐘，劃過夜空十分震撼！同時，台北重頭戲之一就屬國慶花車續展，23輛國慶花車在中正紀念堂一字排開，陣容非常壯觀，且一連展出11天，無論白天晚上都可欣賞到美麗特色花車設計及絢麗燈光，本次活動更安排台北市立交響樂團、台北市立國樂團、野火樂集等知名歌手輪番上陣，現場帶給大家高水準的聽覺饗宴，要給大家最難忘的10月旅程。

▲雙十國慶。（圖／台北觀光局）

▲10月10日至10月20日到中正紀念堂民主大道，無論白天晚上都可欣賞到美麗特色花車及絢麗燈光秀（圖為107年活動照片）。

▲雙十國慶。（圖／台北觀光局）

▲今年活動開幕式特別邀請台北市立交響樂團附設管樂團，帶來震撼又療癒人心的聽覺饗宴。

 除了戶外花車展覽外，從10月10日（四）至10月20日（日）連續11天期間中正紀念堂每天都有精彩展演活動，週末更安排具國際水準等級的舞台表演，彷彿經歷了一場世界性藝術殿堂的洗禮。除了眼睛看花車及耳朵聽表演，還有互動體驗如熊讚主題區、臨時郵局及現場QRcode闖關集點、文創市集、胖卡美食等周邊活動，保證有吃有玩！

請繼續往下閱讀...

時下年輕人最愛拍照打卡，10月10日（四）當天下午4點至晚上9點；以及10月11日（五）至10月20日（日）上午9點至晚上9點，中正紀念堂民主大道將展出來自全台23輛主題花車，消息一出就吸引許多攝影好手熱烈討論，迫不及待卡位拍到全台最美花車！例如：今年台北市政府花車以北捷為意象，由吉祥物熊讚搭乘捷運帶領大家遊遍台北特色地景，呈現北投、大稻埕兩大經典小鎮，還有即將開幕的台北流行音樂中心、花車上還有最受歡迎的台北雙層觀光巴士，以及全台唯一能直飲的「台北好水直飲台」，邀請大家一同探索台北魅力，一起發現你所未見的台北。

▲今年台北市政府花車以台北捷運為意象，由台北市吉祥物熊讚搭乘捷運帶領大家遊遍台北特色地景。（圖／觀傳局）

▲今年台北市政府花車以台北捷運為意象，由台北市吉祥物熊讚搭乘捷運帶領大家遊遍台北特色地景。


▲雙十國慶。（圖／台北觀光局）

▲現場特別設置了熊讚主題專區及臨時郵局，拍照打卡即可獲贈限量專屬明信片，並可於臨時郵局蓋上特製郵戳即可現場寄出！

為了跟上時下最夯的網美熱潮，現場也特別打造熊讚主題專區，透過不同色系風格及台北景點元素為背景，營造出充滿童趣感的空間氛圍，開啟你的想像力，只要拍照上傳IG或臉書，可獲得活動限量的專屬明信片，於臨時郵局蓋上熊讚郵戳，就可現場馬上寄出。

會場鄰近捷運東門站及永康商圈，看完花車除了可以到永康商圈走走逛逛，還可到大安森林公園及植物園踏青，享受城市中的大自然，有體力的朋友，還可搭捷運到台北101、象山步道或沿線各站走走，安排台北一日遊或二日遊行程。國慶連假快到了，趕快筆記，安排美好的旅行計畫吧！

活動資訊
10X10玩台北-2019國慶花車嘉年華
活動地點：中正紀念堂
活動時間：10月10日～10月20日，共11天
節目表及活動詳情請上台北旅遊網活動官網查詢。

(臺北市政府觀光傳播局 廣告)

ET快訊
快訊／國道3號「7車連環撞」　6人受傷急送醫
雙胞胎媽為愛「私處整形」…流血淚慘死手術台！死因曝光
連千毅看電視…土豪哥入監只能看報　北監：大號內褲備好了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南兩署聯合法拍會最強「叫賣哥」 南檢錢鴻明拍賣有一套

普悠瑪案首開庭！尤振仲3被告到庭　檢察官江貞諭：證據經得起檢驗

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

「不要玩食物！」腦洞大開的怪奇浪漫系藝術家Gab Bois

獨／桃機二航「行李輸送帶」遭爆狂停擺出包　地勤怒：國慶連假等著看好戲

11天限定！「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」全台特色花車一字排開超好拍

【教會長老竟是狼5】都摸到下體還說不小心　他竟想送水果掩飾罪行

「南方澳斷橋事件」彌撒與助禱　志工與學生關懷陪伴

【教會長老竟是狼2】慈祥長老社區敬重　摸女童下體還聞手指

【教會長老竟是狼1】「長老把手伸進我內褲」　北市教會驚爆性醜聞

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

「不要玩食物！」腦洞大開的怪奇浪漫系藝術家Gab Bois

獨／桃機二航「行李輸送帶」遭爆狂停擺出包　地勤怒：國慶連假等著看好戲

11天限定！「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」全台特色花車一字排開超好拍

【教會長老竟是狼5】都摸到下體還說不小心　他竟想送水果掩飾罪行

「南方澳斷橋事件」彌撒與助禱　志工與學生關懷陪伴

【教會長老竟是狼2】慈祥長老社區敬重　摸女童下體還聞手指

【教會長老竟是狼1】「長老把手伸進我內褲」　北市教會驚爆性醜聞

以前常只顧自己！她隨口一願望...秒見尪「婚後轉變」暖翻：很不捨

越南夜市買芭比娃娃！好奇拆髮帶...OL嚇歪「是個X頭」　網驚喊：兒時陰影重

重視民間社工師薪資　市議員蔡筱薇爭取正常化

《六人行》三主角停播15年後同框　粉見「髮鬢斑白照」感動：一起變老了

印度航空全體員工14日罷工！　「光輝」戰機生產停擺...

喝咖啡怕骨質疏鬆...拿鐵有加牛奶可補鈣？專家破解錯誤迷思

鹿晗認愛關曉彤2周年！　「溜冰約會片」瘋傳…情侶抱摔倒甜炸

台南柳營區蔬菜產銷班獲選全國優良產銷班　黃偉哲贈匾表揚

沒錢買生日禮物給女兒 獸父自己當獻禮 性侵當慶生！

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

掛牌以來單季首度轉盈　國光生技第3季營收年增60.7%創新高

馬大偉解盤／太空人@光芒　「挺」莊買光芒單隊大分

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

竹科7公分爆餡車輪餅日賣上千顆　老闆婉拒國慶晚宴

帶國二兒看《返校》　媽沒帶證件神出招買到學生票

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友：反而更安心

Uber Eats折70元神券　叫4單被鎖

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵　媽擲硬幣真相揭曉

一張超仙「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

小7拉布條賀發票中獎！「一看金額」網笑炸

清海無上師背景曝！來台5天賺破億

哈吉貝暴風增強！36年來發展最快猛颱

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

更多熱門

相關新聞

放假主管硬拉加班　小資女一怒：不幹了

浙江一名小資女原本想趁著放假放鬆和親朋好友相聚，但老闆突然來一通電話，臨時要求她上2天班，就算知道她已經有行程也不管，最後讓她氣到理智線斷掉「放大絕」。

韓市府發文要求掛國旗　店家憂不配合被查水表

國慶不升旗… 網友灌爆侯友宜臉書

屏東國慶煙火秀周邊交管看這

順澤宮神帽發掉3萬頂　國慶再送4千頂

關鍵字：

國慶花車嘉年華國慶日雙十節連假

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面