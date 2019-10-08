　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／妒火的詛咒─娜迦　詛咒是一種狠毒的念力

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼妒火的詛咒─娜迦。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

非常傳統泰國電影風味，在小村莊裡的無政府環境，執法人員單薄，連續離奇死亡事件直指犯案某人，整體感就是奇幻故事邏輯，所以不要把他當作犯罪懸疑片思考，而俊男美女撐起整體視覺，所以就還不錯。

奇幻中二三蛇的安排，就視覺上是新奇的，不過若以經常看好萊塢或日本韓國類似電腦特效設計，這片的特效比較接近中國風格，差強人意但仍屬誠意，整體故事不錯看。

片　　名：妒火的詛咒─娜迦
英文名稱：Nakee 2
類　　型：愛情、奇幻、懸疑/驚悚
上映日期：2019-09-20
片　　長：01時33分
導　　演：潘派克華旭潘中(Pongpat Wachirabunjong)
演　　員：Nadech Kugimiya 、 烏拉薩雅斯帕邦德(Yaya Urassaya Sperbund) 、 Phuphoom Pongpanu
國　　家：泰國
語　　言：泰語
發行公司：鴻聯


劇情大綱

平靜的東北村莊，幾周以來不斷發生駭人聽聞的殺人事件，死者各個面目猙獰、死狀悽慘。

憤怒又害怕的村長和村民們議論紛紛、憶起多年前「娜迦發怒毀村事件」，巫師指稱平日侍奉娜迦神殿的索伊就是娜迦的化身，為免去娜迦蛇后再次大開殺戒，村民決議動用私刑、火燒索伊。

與此同時，東泰督察被派往該村調查這幾起令人匪夷所思的案件，不相信神鬼之說的東泰極力反對暴行，並誓言找出真相！隨著案件推進，他逐漸對索伊產生感情，當他越接近真相，事情越發詭異，而這些神秘事件背後，竟隱藏令人痛徹心扉的淒美輪迴故事？

▲▼妒火的詛咒─娜迦。（圖／YAHOO）

▲新上任的署長對這名神秘女子特別好感。

▲▼妒火的詛咒─娜迦。（圖／YAHOO）

▲被誤會為殺人犯的神祕女子，面對署長沒有懼怕。

▲▼妒火的詛咒─娜迦。（圖／YAHOO）

▲泰國特效蛇妖，很特別。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
分手後「受益人還是她」！男友貼心N年沒變…丫頭：把我當未來老
W飯店辦毒趴女模命案　土豪哥判刑定讞今入監…再蹲8個月
王金平「算錯3步棋」玩殘總統路　「換瑜密碼」遭破解…只剩他能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／妒火的詛咒─娜迦　詛咒是一種狠毒的念力

必玩！東京迪士尼萬聖節攻略　開放親子扮裝入場～

瘋電影／衝擊真相　五年後大肚子說是死者的種

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

屏東男騎車違規被攔「嗆警咆哮」 下秒被壓制！妻錄影怒喊：流氓

瘋電影／妒火的詛咒─娜迦　詛咒是一種狠毒的念力

必玩！東京迪士尼萬聖節攻略　開放親子扮裝入場～

瘋電影／衝擊真相　五年後大肚子說是死者的種

頭髮剪到一半…野鹿撞破玻璃狂奔30秒　紐約女店長一個轉身神迴避

巧妙炫耀整片鞋　RCKZ鑽石鞋盒打造有型展示牆

天漸秋涼雨水減少　棗樹棗白粉病好發請農友注意

男友過戶名車、信用卡隨她用！　《戲說》女星曝馭夫術…「超聽話」是大忌

港澳版iPhone升級iOS 13.1「國旗Emoji」消失　Siri問天氣稱「中國台灣」

女半夜提領現款　警問「哪家銀行的」意外揪出詐騙車手

翁章梁假牙補助首波成效　邀請百位長者餐敘「試口感」

35歲國民看板辛瑪曼關鍵3分砲　6比1退道奇系列戰逼入G5

球迷終於願意支持！　光芒主場進場人數創3年來新高

影／港警開車衝進示威隊伍「連轉3圈」…用路人嚇壞狂按喇叭　網調侃：玩GTA？

名家熱門新聞

東京迪士尼萬聖節開放扮裝！

詛咒是一種狠毒的念力

俠客道　陳嘉鐘悠遊兩岸金融

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

小生：3招判斷男人對妳超有意思

五年後大肚子說是死者的種

落健生髮水的效果及風險

用鮮血勾勒的笑臉

超市火鍋肉片變出5道美味料理

LINE被誰封鎖　兩招測試就知..

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

更多熱門

相關新聞

向願意幫忙帶外孫的外婆致敬

年輕有活力、性格奔放不羈的蘿絲琳（潔西伯克利飾演），她天生有副絕美嗓音，一心夢想成為鄉村音樂天后。然而她剛出獄、身無分文，又有兩個小孩要照顧；就連始終在背後幫助她的母親（茱莉華特絲飾演），都希望她能改頭換面、成為一個負責任的大人。有案底的蘿絲琳，困於現實壓力，只好到有錢人家幫傭。

關鍵字：

瘋電影妒火的詛咒─娜迦賴賴烏拉薩雅斯帕邦德

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

清海無上師背景曝！來台5天賺破億

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光

更多

最夯影音

更多

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面