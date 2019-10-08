瘋電影／妒火的詛咒─娜迦　詛咒是一種狠毒的念力

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常傳統泰國電影風味，在小村莊裡的無政府環境，執法人員單薄，連續離奇死亡事件直指犯案某人，整體感就是奇幻故事邏輯，所以不要把他當作犯罪懸疑片思考，而俊男美女撐起整體視覺，所以就還不錯。

奇幻中二三蛇的安排，就視覺上是新奇的，不過若以經常看好萊塢或日本韓國類似電腦特效設計，這片的特效比較接近中國風格，差強人意但仍屬誠意，整體故事不錯看。

片 名：妒火的詛咒─娜迦

英文名稱：Nakee 2

類 型：愛情、奇幻、懸疑/驚悚

上映日期：2019-09-20

片 長：01時33分

導 演：潘派克華旭潘中(Pongpat Wachirabunjong)

演 員：Nadech Kugimiya 、 烏拉薩雅斯帕邦德(Yaya Urassaya Sperbund) 、 Phuphoom Pongpanu

國 家：泰國

語 言：泰語

發行公司：鴻聯



劇情大綱

平靜的東北村莊，幾周以來不斷發生駭人聽聞的殺人事件，死者各個面目猙獰、死狀悽慘。



憤怒又害怕的村長和村民們議論紛紛、憶起多年前「娜迦發怒毀村事件」，巫師指稱平日侍奉娜迦神殿的索伊就是娜迦的化身，為免去娜迦蛇后再次大開殺戒，村民決議動用私刑、火燒索伊。



與此同時，東泰督察被派往該村調查這幾起令人匪夷所思的案件，不相信神鬼之說的東泰極力反對暴行，並誓言找出真相！隨著案件推進，他逐漸對索伊產生感情，當他越接近真相，事情越發詭異，而這些神秘事件背後，竟隱藏令人痛徹心扉的淒美輪迴故事？

▲新上任的署長對這名神秘女子特別好感。

▲被誤會為殺人犯的神祕女子，面對署長沒有懼怕。

▲泰國特效蛇妖，很特別。

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