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知性學姊藏不住的渾圓美胸超吸睛　最愛「魔力推推」收好小肉肉

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▲謝翔雅「魔力推推」很懂穿Ｍ，3個秘訣讓妳胸型超完美～（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

平時挑選內衣時，你最重視的是穿著舒適度、還是好看的外型？你可曾注意到內衣的流行其實也是有趨勢的，近幾年女孩們漸漸不吝顯露好身材，因此愈來愈重視胸型的推高及集中。曾在通靈少女中飾演「學姊」角色的謝翔雅，近期化身莎薇代言人，顛覆過去知性氣質的印象，在新一季莎薇「魔力推推」系列宣傳影片中，又唱又跳超活潑，好身材更是吸睛，同時不藏私地與粉絲們分享買內衣的私密事。

▲▼謝翔雅代言莎薇魔力推推系列。（圖／取自影片）

▲曾在通靈少女中飾演「學姊」角色的謝翔雅，近期化身莎薇代言人。（圖／取自影片，下同）

謝翔雅分享自己第一次和好友一起去買內衣，就是到莎薇靠櫃，而且一口氣就直接買了3件！平時她在挑選內衣上，最喜歡有特殊造形肩帶、或美背設計的內衣，可以在穿搭時不經意露出一點小巧思，給人覺得很亮眼的感覺，而且也會購買許多顏色的內衣任意搭配。

▲▼謝翔雅代言莎薇魔力推推系列。（圖／取自影片）

▲謝翔雅分享第一次和朋友一起買內衣就在莎薇大買3件。

這次代言莎薇，謝翔雅在親身試穿過後，覺得最喜歡莎薇「魔力推推」系列可以把女生最愛意的側邊小肉肉推高、集中的設計，讓胸型看起來完美，而且有很多顏色可以選擇，和一般功能型內衣不太一樣，不只外型好看還很好穿，讓人覺得莎薇「魔力推推」系列如同她的名字一樣，充滿魔力而且可以推你一把，讓女孩們胸是胸、腰是腰，美到逆天。

▲▼謝翔雅代言莎薇魔力推推系列。（圖／取自影片）

▲莎薇「魔力推推」系列推出四款鑽石新色。

莎薇「魔力推推」系列是許多台灣小資女在挑選內衣上的首選，今年更是一口氣推出四款鑽石新色滿足大家在穿搭上的需求，像是充滿貴氣的「紅寶石」多了自信與熱情、超顯白，「萊茵綠」多了沉穩知性，「黃水晶」則有活潑朝氣感，「粉鑽石」則在可愛中還帶點淘氣感，讓女孩們一穿上就美麗能量滿滿，如寶石般閃閃發光，而且內衣使用性感柔軟的捲翹蕾絲成為水汪汪的目光焦點。

▲▼謝翔雅代言莎薇魔力推推系列。（圖／取自影片）

▲機能與外型兼具的魔力推推讓上圍視覺看起來更集中。

然而，內衣除了選色之外，機能性與剪裁才是真正精華的地方，莎薇的魔力推推新品寬BONE設計可以「1 推近小肉肉」、肩帶黃金三角設計帶來「2推高UPUP」、提托片側推形成「激推如3」效果，穿起來可以拉近胸距3公分、推高15度，立刻豐滿集中渾圓感立現，機能與外型兼具的魔力推推讓上圍視覺看起來更集中！

今年週年慶，不妨想買件完美的內衣犒賞自己！莎薇「魔力推推」系列不僅穿得舒適自在，還能兼顧完美的體態，從容應對各種場合。趁週年慶檔期入手最優惠，可享正品買四送一或滿3,800省500，滿6,800省1千，滿1萬現省2千！

註：首四日不限貨號，第5～18日需含一指定貨號。

週年慶優惠訊息一手掌握：http://bit.ly/2jVT4Il
莎薇新品「魔力推推」推妳一把：https://bit.ly/2VaQ9d3

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