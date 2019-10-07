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陳偉濠疑摩鐵吸毒　友人父電話通報…警破門搜出拉K吸管！網讚爆：感謝林爸的父愛

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▲文化球員陳偉濠故意被觸身球，滑回本壘罵髒話 。（圖／翻攝自MOE SPORTS）

▲文化球員陳偉濠故意被觸身球，主審不採納。（圖／翻攝自MOE SPORTS）

記者柯振中／新北報導

梅花旗大學棒球賽冠軍戰3日晚間開打，文化大學球員陳偉濠日前因罵主審惹議，遭到禁賽至少3場的處分，沒想到賽後疑似跑去摩鐵吸毒續攤，被警方帶回派出所驗尿。事件傳出後，網友紛紛回應，「生涯結束了，感謝友人的爸爸報警。」

陳偉濠在3日開打的梅花旗大學棒球賽冠軍戰中，故意伸手倍觸身，卻沒有被主審採納，因此他安打滑回本壘時，趁機罵了幾句髒話。主審隨後到休息室質問「你幹誰」；陳偉濠當時則回應「正常怒喊」。

這起事件引起眾多網友議論，陳偉濠也因此會同總教練周正雄，向當時的裁判道歉。對此，文化大學聲明，將請相關單位了解情況後，送往校內獎懲委員會進行議處；同時也判處陳偉濠禁賽至少3場的處分。

▼陳偉濠向主審道歉。（圖／周正雄提供）

▲2019全運會新北市陳偉濠向主審道歉。（圖／周正雄提供）

沒想到這起風波才剛平息，陳偉濠又被爆料，疑似在賽後與林姓友人到新北市樹林區的摩鐵吸毒。林男的朋友4日凌晨向樹林警方報案，兒子在摩鐵吸毒；警方隨後派出員警前往調查，在現場查獲吸管1支，檢驗後呈現三級毒品陽性反應。

發現吸管後，警方對房間內的林男、陳偉濠進行訊問，但2人都否認持有該吸管，因此依規定將2人帶回派出所驗尿，等檢驗報告出爐後再函送裁罰。

吸毒疑雲傳出後，網友一致認為，「一定是平常有在接觸，不然哪可能馬上要毒品馬上就有」、「有天賦卻不珍惜，發洩不應該尋求這樣的方式」、「準備把棒球當成假日運動了」、「這驗好驗滿」。

此外，也有人回應，「謝謝林爸爸，讚歎林爸爸」、「生涯結束了，感謝友人的爸爸報警」、「友人的父親太猛了吧」、「父親救了自己的小孩」、「想鬆一下結果被別人爸爸報警抓XD，下半輩子也賠上了」。

▼文化球員陳偉濠故意被觸身球，滑回本壘罵髒話。（圖／翻攝自MOE SPORTS）

▲文化球員陳偉濠故意被觸身球，滑回本壘罵髒話 。（圖／翻攝自MOE SPORTS）

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