北京拒回應「刪除一中條款」要求...布拉格解除「姊妹市」關係！

▲布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

捷克首都布拉格市政府7日決定解除與北京的姊妹市關係，市議會近日也可望通過。布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）日前也坦言，市府曾多次就刪除姊妹市協定中的「一中條款」一事尋求與北京對話，但都沒有得到任何回應。此外，北京至今也已取消4個樂團在中國的演出行程。

據悉，中國國家主席習近平2016年3月出訪捷克時，雙方簽署多項協議，兩國首都——布拉格與北京也締結為姊妹市。布拉格當時以姊妹市協定第3條承諾，遵守捷克政府的「一個中國政策」，且認知「台灣是中國不可分割的領土」。

不過，賀吉普自去年11月上任以來，就表示要刪除與姐妹市協定中的「一中條款」，也多次向中方交涉，卻得不到任何回應，市政會議也在7日決定解除與北京的姐妹市關係。目前，這項提案近期就會排入市議會議程，開放全體議會表決，且由於聯合執政的各黨都支持，一般預料可望通過。

此外，中國過去半年接連取消「布拉格愛樂樂團」（Prague Philharmonia）、布拉克弦樂四重奏（Pražák Quartet）、布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）、布拉格瓜奈裏三重奏（Guarneri Trio Prague）共4個捷克表演團隊在中國的巡迴演出行程。

但是，今年5月台灣文化部長鄭麗君出席立法院《文化基本法》草案審查時接受媒體訪問時，就表示「其實不應以政治來扭曲與文化的交流，而台灣是亞洲相當民主自由的國家，我們也樂意與各國文化交流，因此很歡迎（布拉格樂團）來台演出。」

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