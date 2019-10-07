桃園某大飯店未幫員工納勞健保　議員要求市府加強勞動檢查

▲桃園某大飯店未幫員工納勞健保，市議員余信憲要求市府加強勞動檢查。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

在桃園某大知名飯店工作年餘的C女，因勞資糾紛頓失工作，欲向就服處申請「失業補助金」，卻因公司未幫投保勞保而請領不到？桃園市議員余信憲7日於市議會市長鄭文燦施政報告中指出，桃園是年輕人安居樂業的城市，廣大的勞工權益宜應受到重視，呼籲市府團隊，要加強勞動檢查，保護臨時工、工讀生的權益。

余信憲說，Ｃ姓女子日前向其服務處陳情指稱，她於2018年3月至2019年7月任職於桃園某知名大飯店，近日因勞資糾紛而失去工作，欲向就服處申請「失業補助金」，未料卻因公司未幫投保勞保，所以請領不到「失業補助金」，造成C女嚴重損失！

勞動局長陳靜航表示，勞工投保勞、健保非屬勞動局權管業務，市府受理該案後已立即函轉勞保局，就服處亦專案協助該名勞工依據每月入帳薪資基礎請領給付金、開立非自願離職書與申請調解，也協助勞工申請救濟及進行訴訟。

余信憲也對第四台獨大、服務不佳，並以寄發廣告單方式誘導民眾再次繳費情形，要求市府新聞處深入查察。新聞處長詹賀舜表示，疑似誘導民眾繳費及服務欠佳問題，市府已進行說明與處理，並和業者充分溝通，要求業者於行銷時，應讓民眾充分瞭解資訊，避免造成民眾誤解；此外，市府在每年評鑑時，客服反應也會納入費率審議參考，提供委員及三家有線電視系統業者進行溝通。

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