　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往北直撲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／RAMMB）

▲哈吉貝颱風開眼。（圖／RAMMB）

記者許凱彰／台北報導

今年第19號颱風哈吉貝持續增強，7日下午公布了「開眼照」，在雲牆上可見的清晰的「針眼」。據了解，哈吉貝在晚間迅速地達到強颱等級，12、13日（六、日）將往日本去撲，侵台的機率越來越低。對此，美軍聯合警報中心用了「超快速增強 (Extreme RI)」來形容哈吉貝的驚奇表現。

天氣風險 WeatherRisk指出，哈吉貝颱風在7日清晨原本還只被氣象局評定為「輕度颱風」等級，下午強度就已經到「中度颱風上限」，美軍聯合警報中心用了「超快速增強 (Extreme RI)」來形容哈吉貝的驚奇表現。

請繼續往下閱讀...

此外，天氣風險 WeatherRisk還提到，哈吉貝颱風眼細小但清晰可見，眼牆冒出大量閃電訊號，未來2-3天各種發展條件都仍良好，哈吉貝應該可以很輕鬆挑戰今年最強颱風的位置。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／翻攝中央氣象局、台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲哈吉貝颱風可能成為今年的「風王」。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急粉專。）

哈吉貝颱風在7日晚上8點左右被上修為「強烈颱風」等級，中心位置在北緯 16.2 度，東經 146.5 度，以每小時27公里速度，向西北西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 80 公里。

中央氣象局在稍早預估「哈吉貝」發展至巔峰時，近中心最大風速恐達每秒55公尺以上，超越「蝴蝶」、「利奇馬」的每秒53公尺中心風速，成為西太平洋今年「風王」。對此，氣象局還提到，哈吉貝路徑略往東修，預計12、13日2天撲向日本，對台灣沒有影響，但近期要赴日的民眾需多加留意颱風動態。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／翻攝自台灣颱風論壇FB粉絲專頁）

▲哈吉貝颱風侵台機率低。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急粉專。）

臉書粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，哈吉貝颱風將叩關今年地表最強風暴的地位，不過不擔心會來台灣，根據近幾日的模式預測變化，侵襲台灣的機會愈來愈低，反而是侵襲日本的機會愈來愈高，因為盤據在台灣同緯度上的副熱帶高壓（副高），將分裂成「大陸副高」及原本的「西太副高」，使得哈吉貝颱風，可以藉由兩個副高中間的破口北上，也因大陸副高盤據在台灣上空，所以全台各地大致上都是晴朗的天氣。

►凍的好厲害！妳是國家機器？

▼哈吉貝颱風路徑曝光。（圖／翻攝中央氣象局）

▲▼哈吉貝颱風。（圖／翻攝中央氣象局、台灣颱風論壇｜天氣特急）

ET快訊
哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往
馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光！痛譙控制不住是藉口：自私
「Her」全館66折起！「超夯21天霜」限時特賣　好心動阿~
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往北直撲

北市校園推「智慧販賣機」　黃郁芬痛批：收集學生12年消費資訊

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告、和解　籲「撕一貼百」

影／廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

夏日回憶、廟前石獅受青睞　崑大餐飲系赴大馬廚藝挑戰賽奪2銀1銅　

【英語多益通】上班心很累？來學「耍廢」、「分心」的英文怎麼說

琳得科與心路基金會大手牽小手歡樂足夢日

南方澳大橋「頭七日」！交部發文各單位：10日內全面清查高風險橋梁

愛爾麗集團攜手尖端醫強強聯手　建構再生醫學頂尖細胞實驗室

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

記錄小阿金35週狂奔吃飯成長史 滑倒模樣萌翻網：長多大都憨XD

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往北直撲

北市校園推「智慧販賣機」　黃郁芬痛批：收集學生12年消費資訊

影／要試乘法拉利！2醉漢進車行「翹腿睡30分」...還把老闆當uber司機

陸客狠撕台大連儂牆！學生會堅決不撤告、和解　籲「撕一貼百」

影／廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

夏日回憶、廟前石獅受青睞　崑大餐飲系赴大馬廚藝挑戰賽奪2銀1銅　

【英語多益通】上班心很累？來學「耍廢」、「分心」的英文怎麼說

琳得科與心路基金會大手牽小手歡樂足夢日

南方澳大橋「頭七日」！交部發文各單位：10日內全面清查高風險橋梁

愛爾麗集團攜手尖端醫強強聯手　建構再生醫學頂尖細胞實驗室

禁止蒙面後「考慮斷網」　香港政府官員：不排除限制通訊

高齡主動脈瓣膜狹窄免開胸！北榮團隊導管救命　9旬老翁1日可下床

男騎士撞死老翁被起訴　原本下場慘慘...法醫關鍵分析結果翻盤

原來小周周長這樣！昆凌慶奶奶生日「公開合照」　方志友驚呼：我看到Hathy

陳偉濠疑摩鐵吸毒　友人父電話通報…警破門搜出拉K吸管！網讚爆：感謝林爸的父愛

「最醜女團」Cindy胖臉消風瘦一大圈！　近照曝光網扎心：默默放下手中食物

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往北直撲

劉亞仁幫鄭裕美宣傳《82年生的金智英》　反被轟：沒當兵的娘炮

爆曖昧帝寶男！張鈞甯親爸上火線發聲「力挺女兒清白」

北京拒回應「刪除一中條款」要求...布拉格解除「姊妹市」關係！

生活熱門新聞

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

國慶連假「北中南東」天氣出爐

Uber Eats折70元神券..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

同事戴綠水鬼上班！他氣勢被輾壓

現金回饋神之卡　無腦刷至少賺2..

哈吉貝開眼「暴速增強」！挑戰今..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大..

便當店點「合菜+肉」超划算　份..

嬤問大夜女店員「30歲了嗎？」..

哈吉貝生成！路徑出爐：西奔6天..

更多熱門

相關新聞

哈吉貝開眼「暴速增強」！挑戰今年最強颱

今年第19號颱風哈吉貝持續增強，今（7）日清晨還僅是輕颱等級，但下午已快速增強到中颱上限，氣象局預估最快今晚就可達強颱，周末2天將撲向日本本州。天氣風險公司示警，美軍聯合警報中心用了「超快速增強 (Extreme RI)」來形容哈吉貝的驚奇表現，周日哈吉貝將掃過日本本州，對日本防災體系會是非常、非常大的考驗。

快訊／哈吉貝開眼轉中颱　吳聖宇：又大又強

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

國慶連假「北中南東」天氣出爐

「哈吉貝」可能變強颱　2縣市防大雨

關鍵字：

哈吉貝颱風強颱HAGIBIS氣象雲中央氣象局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

影／文大棒球員陳偉濠嗆主審　賽後疑跑摩鐵吸毒被逮

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面