哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！開眼一路吸水...路徑曝光：可能往北直撲

▲哈吉貝颱風開眼。（圖／RAMMB）

記者許凱彰／台北報導

今年第19號颱風哈吉貝持續增強，7日下午公布了「開眼照」，在雲牆上可見的清晰的「針眼」。據了解，哈吉貝在晚間迅速地達到強颱等級，12、13日（六、日）將往日本去撲，侵台的機率越來越低。對此，美軍聯合警報中心用了「超快速增強 (Extreme RI)」來形容哈吉貝的驚奇表現。

天氣風險 WeatherRisk指出，哈吉貝颱風在7日清晨原本還只被氣象局評定為「輕度颱風」等級，下午強度就已經到「中度颱風上限」，美軍聯合警報中心用了「超快速增強 (Extreme RI)」來形容哈吉貝的驚奇表現。

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此外，天氣風險 WeatherRisk還提到，哈吉貝颱風眼細小但清晰可見，眼牆冒出大量閃電訊號，未來2-3天各種發展條件都仍良好，哈吉貝應該可以很輕鬆挑戰今年最強颱風的位置。

▲哈吉貝颱風可能成為今年的「風王」。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急粉專。）

哈吉貝颱風在7日晚上8點左右被上修為「強烈颱風」等級，中心位置在北緯 16.2 度，東經 146.5 度，以每小時27公里速度，向西北西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 80 公里。

中央氣象局在稍早預估「哈吉貝」發展至巔峰時，近中心最大風速恐達每秒55公尺以上，超越「蝴蝶」、「利奇馬」的每秒53公尺中心風速，成為西太平洋今年「風王」。對此，氣象局還提到，哈吉貝路徑略往東修，預計12、13日2天撲向日本，對台灣沒有影響，但近期要赴日的民眾需多加留意颱風動態。

▲哈吉貝颱風侵台機率低。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急粉專。）

臉書粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，哈吉貝颱風將叩關今年地表最強風暴的地位，不過不擔心會來台灣，根據近幾日的模式預測變化，侵襲台灣的機會愈來愈低，反而是侵襲日本的機會愈來愈高，因為盤據在台灣同緯度上的副熱帶高壓（副高），將分裂成「大陸副高」及原本的「西太副高」，使得哈吉貝颱風，可以藉由兩個副高中間的破口北上，也因大陸副高盤據在台灣上空，所以全台各地大致上都是晴朗的天氣。

►凍的好厲害！妳是國家機器？

▼哈吉貝颱風路徑曝光。（圖／翻攝中央氣象局）