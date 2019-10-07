北市校園推「智慧販賣機」　黃郁芬痛批：收集學生12年消費資訊

▲台北市推動校園智慧販賣機，引發爭議。（圖／台北市教育局提供）



記者林彥臣／綜合報導

台北市教育局推校園設置智慧支付商店，今年9月2日第一波上路，不過正反意見不斷，包括販賣機賣含糖飲料、學生證悠遊卡支付有資訊安全疑慮等，引發家長不滿。對此時代力量台北市議員黃郁芬痛批，大家對市府推動設置智慧支付販賣機一案充滿了問號和疑慮，甚至是廉價地讓廠商收集學生12年的消費資訊。

黃郁芬臉書質疑智慧販賣機全文如下：

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這兩天柯市府強力在台北市立各級學校設置智慧支付自動販賣機的事件，引起了相當大的爭議和討論，從設置行為強迫各校中獎，到販賣的內容物可能影響學童健康，甚至販賣機是否具備AI人臉辯識功能可以蒐集個資，都讓大家對於市府這個「校園設置智慧支付商店/智慧支付自動販賣機」一案，充滿了各種問號和疑慮。

我今天一早也趕緊向教育局調閱了相關契約資料來看，原來這個標案把台北市的學校分成三區來招標，北區涵蓋中山區、大同區、士林區及北投區、萬華區計有小學64校，國中24校及高中職11校，合計99校，由 #新巨企業社 得標。中區涵蓋大安區、中正區及松山區計有小學25校，國中14校及高中職6校，合計45校，由 #來來超商股份有限公司 得標，也就是大家熟悉 #OK便利超商。南區涵蓋內湖區、南港區、信義區及文山區，計有小學48校，國中18校及高中職13校，合計79校，一樣是由 #來來超商股份有限公司 得標。

▲台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）



這份契約中讓我比較感到訝異的是，這個幾乎涵括所有台北市立各級學校的智慧支付自動販賣機，大家猜看看每一台一個月只要支付多少使用費給教育局？

答案是 #每一台每個月只要支付1000元！

平均一天只要33元！

這個幾乎可以取代學校福利社功能，廠商能夠賺錢的工具，又因為目前學生證結合悠遊卡，是屬於實名制，等於未來這台自動販賣機，可以蒐集一個學生高達12年的消費資訊，但每個月卻只需要花費不到1000元的成本，實在是怎麼想都覺得有點太便宜了，而且實際上學校或市府也不會因此得到多餘的資源挹注，那這一整件「損學生又不利己」的事情，市府如此堅持強硬到底是為了什麼？有什麼意義？

雖然市府表示這是為了，要讓台北市成為智慧城市，讓學生熟悉無現金支付，但現在的學生從小就在搭乘捷運、公車、在校外便利商店買東西的時候有非常多的機會使用智慧支付，又何須一定要在校內設置這些自動販賣機才能達成。

這個會期我也還在教育委員會中，我會持續關心監督這個議題，特別是關於學生個資的保護以及學校自由決定權、販賣內容物等，市府都必須好好給市民一個交待，不能一味地配合廠商發展商業模式，把賺錢當成教育，卻對外用「設販賣機只是讓小朋友肚子餓有東西吃」、「是要藉此來培養他們理財觀念」的說法來輕輕帶過。

北市教育局主秘陳素慧回應智慧販賣機議題表示，消費都採無記名，機台系統只能讀取卡號，廠商無法存取個資，絕對不會有個資外洩疑慮。至於家長憂心學生喝下過多含糖飲料，陳素慧說明，校園當中販賣的商品以校園食品為主，經過雙重把關，也就是經校園食品諮詢委員會請董氏基金會審核，再交由學校家長、教師會討論要賣什麼，就算基金會認可，學校也不一定要賣。

外界質疑招標不透明，陳素慧強調，都上網公告，依「台北市市有公用房地提供使用辦法」採公開招標方式與廠商簽立契約，分北、中和南等區，廠商要繳租金，服務負責的區域，由於是智慧機台，廠商只要透過系統就可知道哪一項賣最好再補，不會每天到校巡查影響教學。

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