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身心障礙兒子神明前慘遭「往死裡打」　父急求警3次…反遭回「我要休假了」

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▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書知名社團《爆料公社》有網友爆料，一名住在高雄男子就在鳳山五甲關帝廟遭到另一名惡男攻擊，這名惡男出手相當狠毒，不僅出手還出腳踹人，就連被毆男子母親上前阻止也遭到踹傷，而這名被踹的男子家屬指控警方延遲受理，員警跟被害家屬說：「等我休假回來再約時間做筆錄」，直到家屬投訴《爆料公社》後，警方才趕緊請他們到派出所製作筆錄。

「太過殘忍了」被毆打男子姓蔡，他的父親在接受採訪時還是相當心疼，因為自己34歲兒子5日晚間9點多，在高雄五甲關帝廟神明面前遭到毆打，透過監視器的畫面來看，這名動粗的男子下手相當狠，不僅用腳把人踹倒在地，甚至人都倒在地上，還補了好幾腳，旁邊的人看到以後，紛紛上前來阻止，但是沒想到這名動粗男子似乎發了狂，根本不在意，又接連補了好幾腳，連蔡姓男子的母親也被踹傷。

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

蔡姓父親說對方的身材比自己兒子還魁武，「我兒子就是瘦，你這樣踹，還把他推倒後補踹，人家都來擋了，你還在踹，我老婆去擋也被他踹了一下」，雖然警方在受理報案之後，已經把施暴男子找到派出所，不過蔡姓父親表示暫不和解，因為看到當初兒子被打的畫面，實在是太心疼，就怕後續身體會出狀況，所以會再觀察看看」。

另外，蔡父對警方也頗有微詞，因為這起案件就發生在5日，員警第一時間要蔡姓父親帶兒子先去驗傷，結果驗完傷之後，隔天才到派出所報案，早上去到派出所，裡頭跟他說受理員警是晚班，所以要他晚上再來，直到晚上蔡姓父親再次前往派出所，結果受理員警剛好要出去巡邏，當場跟蔡姓父親說：「他要出去巡邏，就是要10點才回來，要等你就等我到10點，不然就再改約時間」，蔡姓父親只好又回家了，直到晚間11點接到員警打來的電話，表示自己要休假了，要對方等到休假回來再做筆錄。

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

直到7日上午，蔡姓父親透過五甲關帝廟的人員協助，把兒子被打的影片放到《爆料公社》上頭，引起了媒體注意，警方才趕緊打電話找蔡姓父親到派出所進行筆錄，蔡姓父親譏說：「就是有媒體到派出所採訪，他們才怕到的！」

蔡姓父親表示自己兒子患有思覺失調症，當天突然放聲大喊揮叫，施暴男子剛好上廁所出來遇到，誤以為蔡姓男子是針對自己，所以才會動手，不過蔡姓男子的父親覺得根本就是往「死裡打」，似乎有深仇大恨，目前不會和解。

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲蔡姓男子在神明面前慘遭「往死裡打」，不明男子飛踹，就連倒地還補踹 。（圖／翻攝《爆料公社》）

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