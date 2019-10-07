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國慶晚會人潮+連假返鄉車潮　桃園青埔9日交管16小時

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▲國慶晚會人潮+連假返鄉車潮，桃園青埔9日交管16小時。（圖／交通大隊提供）

▲國慶晚會桃園青埔交管路段。（圖／交通大隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年國慶晚會9日晚間在高鐵桃園站前廣前舉行，因第二天即展開4天國慶連假，桃園市政府警察局因應高鐵站周邊，將湧入返鄉車潮及晚會車潮，為維護國慶晚會安全及高鐵站周邊交通秩序，將針對會場周邊實施交通管制措施，管制時間、路段如下：

一、管制時間：10月9日8至23時。 二、管制方式：禁止一般車輛進入及停車。 三、管制路段： (一)站前東路(領航南路至高鐵北路)雙向。 (二)青山路(青心路至站前東路)雙向。 (三)站前西路(領航南路至青園路)雙向。 (四)站前西路(青園路至高鐵北路)靠會場單側。 (五)青園路(青境路至站前西路)單側。 (六)領航南路慢車道(站前東路至站前西路)。▲國慶晚會人潮+連假返鄉車潮，桃園青埔9日交管16小時。（圖／交通大隊提供）

▲國慶晚會入場規劃。（圖／交通大隊提供）

晚會活動停車場規劃於環溪一、二停車場(桃園國際棒球場、機場捷運A19站旁)，自行開車民眾建議行駛領航北路前往停車場，可避開高鐵北路尖峰路段，且為方便民眾停放於環溪一、二停車場，桃園市政府也加開免費接駁車往返停車場及高鐵站，或桃園市區民眾可將車輛停放於風禾公園旁停車場，轉搭免費接駁車往返高鐵站。▲國慶晚會人潮+連假返鄉車潮，桃園青埔9日交管16小時。（圖／交通大隊提供）

桃園市警局交通大隊也呼籲參加晚會民眾，因當日晚會適逢國慶連假前一日，預期高鐵站周邊交通流量大，建議民眾可選擇搭乘機場捷運至A18站，出站即是會場，最為方便簡單。

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