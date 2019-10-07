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台南三寮灣東隆宮　造價400萬元天公爐辦安爐大典

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▲台南市三寮灣東隆宮，為造價400萬元天公爐舉辦安爐大典。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市三寮灣東隆宮，為造價400萬元天公爐舉辦安爐大典。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「王船醮」聞名的台南市三寮灣東隆宮，利用農曆9月9日南北斗星君萬壽日，為造價400萬元的「天公爐」舉辦安爐大典，立委陳亭妃、台南市議長郭信良及議員謝財旺、陳昆和、方一峰、蔡育輝、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、市府參議侯俊彥、海委會主秘劉國列等人，及董事長侯正仁率信徒一起為「天公爐」揭匾啟用。

東隆宮董事長侯正仁表示，2013年因為原拜庭鑄鐵天公爐年久，表面已呈氧化龜裂，請示主祀李府千歲賜筊指示，另行鑄造新天公爐，成立「天公爐更新專案小組」，責成規劃設計，為慎重其事，天公爐尺寸請李府千歲指示，爐高11尺5寸、總寬度11尺、爐內徑5尺5分，總重為3.5噸左右，質料為高純度銅材，以高超藝術雕塑、開模、鑄造，秉持新鑄天公爐為敬天謝神最高禮器，亦是歷久彌堅藝術作品之理念，敦聘「中國第一銅雕大師」朱炳仁技術指導兼具落款敬書。

▲台南市三寮灣東隆宮，為造價400萬元天公爐舉辦安爐大典。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯正仁說，天公爐設計概分為；天珠寶頂、八卦式天龍、靈蝠滿簷、龍柱4方、9龍爐肚、24節氣、28星宿、南北方獅、通寶盤座，精雕細琢、活靈活現，栩栩如生，堪稱臻品。新天公爐經多次微調細修，2014年吉月鑄造完竣，一直放置在大廟前北側迄今。

▲台南市三寮灣東隆宮，為造價400萬元天公爐舉辦安爐大典。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東隆宮利用農曆9月9日南北斗星君萬壽日子，迎請東港東隆宮溫府千歲、學甲慈濟宮保生大帝、南鯤鯓代天府池府千歲等神尊護持，舉行莊嚴隆重安座大典，並邀集捐獻天公爐的十方善信大德及各機關首長等共同揭牌啟用，全庄信徒齊備紅圓發粿敬拜，乞求上蒼護國佑民，福賜黎生，諸事順遂，舊天公爐移駕文化中心以古文物典藏。

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