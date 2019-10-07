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玉山金前9月大賺157.8億創歷史新高　台新金、中信金雙引擎動能強

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▲▼ 玉山金,玉山銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲玉山金今年前9月稅後盈餘157.8億元，再創歷年同期新高。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

隨著雙十連假即將到來，15家上市櫃金控公司近期陸續公布9月及今年前3季自結獲利，其中玉山金在各項業務穩健成長、保持優良資產品質下，單月稅後純益達18億元，累計前9月稅後純益達157.8億元，較去年同期成長18.2%，每股盈餘為1.36元，雙雙創下歷年同期新高。

玉山金最新公布9月自結獲利，累計今年前9月稅後盈餘為157.8億元，較去年同期成長18.2%，每股盈餘達1.36元，雙雙創下歷年來同期新高。玉山金表示，金控及各子公司持續深耕金融科技及跨境服務，各項業務穩健成長，並保持優良資產品質。

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玉山金旗下子公司玉山銀行9月稅後盈餘為17.67億元、累計前9月稅後盈餘為155.3億元，每股盈餘為1.72元，成為主要貢獻獲利的動能；玉山證券1至9月稅後盈餘2.97億元，每股盈餘0.74元；玉山創投前9月份累積稅後盈餘1.69億元，每股盈餘為0.55元。

▲▼ 台新金,台新銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台新金今年前3季獲利達119.17億元，較去年同期成長增加6%。（圖／資料照）

台新金也發布最新自結業績，其中9月單月稅後盈餘為9.49億元，累計前9個月稅後盈餘119.17億元，年成長6%，累計每股稅後盈餘（EPS）0.99元。

台新金旗下台新銀行今年9月自結稅後盈餘7.67億元，當月因金融市場波動影響投資收益，因此獲利較前月衰退；累計前9月稅後盈餘100.11億元，年成長12%。

至於台新證券今年9月自結稅後盈餘0.18億元，累計前9月稅後盈餘3.67億元，年成長5%，獲利成長主要是因營業證券操作績效優於去年，另整體經紀市佔率較去年成長。

▲▼中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

▲在銀行、壽險獲利帶動下，中信金今年9月單月稅後盈餘26.19億元。（圖／記者李毓康攝）

中信金今天也公告2019年9月份自結盈餘，9月份單月稅前盈餘為41.53億元，稅後盈餘為26.19億元，累計前9月合併稅前盈餘468.58億元，合併稅後盈餘381.74億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.92元。

中信金表示，9月整體獲利表現良好，各項業務持續穩健動能，但因股息入帳高峰已過，以及台幣升值等因素，金控9月獲利較8月下降。

觀察今年前3季獲利表現，中信金指出，銀行前3季稅後盈餘較去年同期成長10%，主要有3個原因，首先是台、外幣存放款業務持續成長，淨利息收入較去年同期增加；第二是財富管理、信用卡及彩券等業務維持穩健動能，帶動手續費收入成長；第三是資本市場操作得宜，投資獲利也佳。

至於台灣人壽前3季稅後盈餘較去年同期成長39%，主要是保險業務透過產品組合優化、多元化投資布局提升投資報酬率，以及負債成本持續下降，經常性利差持續擴大，使獲利有大幅的成長。

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