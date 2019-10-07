不一樣的重陽節 台南就業中心辦高齡者職場旅行團

▲勞動部勞動發展署雲嘉南分署台南就業中心別出心裁，重陽節揪團帶12位高齡者及中高齡者參訪職場，渡過一個非常特別而有意義的重陽節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

99重陽節來到，各機關團體紛紛為老人舉辦各式各樣慶祝活動，勞動部勞動發展署雲嘉南分署台南就業中心別出心裁，在重陽節當天揪團帶12位高齡者及中高齡者參訪職場，渡過一個非常特別而有意義的重陽節。

一般人都認為老了還要工作是「老歹命」，但另方面又認為老人是依賴人口，參加本次活動最高齡的陳先生，雖然已經68歲，已退休數年，但打算重新投入職場工作，他很開心地報名參加活動，陳先生說兒女都成家了，但他不想成為兒女們的負擔，他認為自己還可以工作養活自己，所以想藉這次職場旅行找到再就業的目標。

台南就業中心用心安排3家不同產業讓高齡者們「參觀比較」，有飯店業-台南大億麗緻酒店、製作業-承展國際公司及量販業-大潤發流通事業等3家廠商，3大知名友善企業分別釋出廚房助理、房務人員、清潔維護、水電工程維護、儲備人員、倉管人員、機台操作人員、收銀人員及門市人員等近20個職缺，各家公司無不詳盡解說企業的願景及工作環境、待遇福利等，還讓團員們有中意的職缺現場立即面試。

活動中，台南就業中心現齡66歲的就服員洪名展也現身說法，分享退休後，再進入職場工作的就業心情點滴及進入職場前的事前準備等。洪先生曾協助逾5000家次企業，推介近4000名失業者找到工作，且其中超過2570人都是身心障礙、中高齡、獨立負擔家計者等弱勢求職者。

現年已66歲就服員洪名展分享，曾經是開設公司的大老闆，但因經營不善而收場，當時50多歲的他面臨人生的谷底，負債、失業、家庭生活等重重壓力，讓他陷入前所未有的人間煉獄，要再重新創立公司已無本錢，想找工作又已是高齡者，加上曾車禍受傷、行動不便，數十次投遞履歷都沉大海，好不容易獲得面試機會，也是没有錄取。即使如此，仍對自己仍抱著信心，以「保持樂觀、努力不懈、勇往直前」的信念，天天為自己加油打氣，即使已逾退休年齡，也要為自己再活一次。他的分享獲得在座同齡朋友極大的回響，也讓在場的高齡朋友們得到很好的激勵。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，台灣已邁向高齡化社會，隨著醫學不斷的進步，人不僅長壽而且身體更健壯，許多人即使年過65歲，仍然可以繼續工作，加上高齡者的社會歷練，是很值得重視的人力資源。目前「中高齡者及高齡者就業促進法」也已送立法院排期審查，未來高齡者及中高齡者的就業環境會更加友善。期待在社會及企業共同支持下，有更多高齡及中高齡達成再就業的願望，也希望高齡者及中高齡者朋友們不要妄自菲薄，勇敢開創職場第二春。

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