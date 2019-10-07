搭到運送遺體班機會怕嗎？　航空業網友精闢解答：反而讓人安心

▲原po說，載遺體反而更讓人安心，示意圖，與本文無關。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

宜蘭南方澳大橋發生斷橋事故，導致12人受傷送醫，還有6名外籍漁工不幸罹難，而有罹難移工家屬不願將遺體火化，且打算將先生遺體完整帶回家。有網友對此感到好奇，詢問機師和空服員知道班機上載有遺體，會不會感到害怕？需要做什麼儀式才能飛嗎？此文一出，馬上釣出一名在航空業工作的網友出面解答，直言「搭到有載Dead body的班機其實反而讓人安心」。

針對網友的提問，一名航空業人士日前在PTT「八卦板」發文回應，她表示其實搭到有載遺體的班機反而讓人更安心，且在習俗上往生者會保護這架要送祂回家的班機，「因為沒有人想死兩次，祂也很想平安回家」。

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她進一步解釋道，對航空公司而言，遺體就是一般的貨物，只是需要特殊處置而已，而除了機長需要簽一份「NOTOC」得知道有特殊貨物的任務外，基本上客艙組員不會知道貨艙內裝了些什麼。

▲機上載遺體，有無任何禁忌，有航空業網友出面解答。（圖／翻攝ptt截圖）



原po指出，人類遺體在航空貨物的代碼是HUM（Human Remains in Coffin），雖然沒有限制客機還貨機才能運送遺體，但擺放位置卻比較特殊。她說，一般比較常見的是棺材常溫運送，但飛機的貨艙其實是有溫控設備的，有時還會遇到窄體客機無法裝貨櫃，因此以台灣的從業人員習俗，會盡量把HUM的貨櫃放在機頭，「一方面是因為作業程序，一方面也是希望幫助祂早點回家」。

至於網友提問運送遺體是否有任何禁忌或習俗，原po稱，通常貨運人員會帶一個紅包到機下交給負責裝卸的領班，領班會當場分送給班機的所有地面人員，接著把袋子撕掉。她強調，這筆錢是往生者的買路財，因此不能帶回家，必須在當天下班之前花掉，所以通常是買飲料零食請大家吃。

最後，原po說，其實可以不用太怕和遺體同機，「一來你不會知道，二來祂會保佑你，所以真的沒什麼好怕的」；而她們也只是在做好事送祂回家，「這是功德，如果沒有做什麼，祂沒理由要傷害你，反而還要謝謝你幫祂完成最後一趟飛行。」

▲原po認為，載到遺體其實不用太擔心，反而更讓人安心，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



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