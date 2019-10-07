挖斷管線東橋居民心不安　林燕祝：嚴格監督水利工程施工安全品質

▲台南市第四選區立委參選人、市議員林燕祝會同永康區張睿民區長、水利局、消防局、天然氣公司、台電公司與承包營建業者進行會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區東橋二街與東橋五路口排水改善工程，10月4日下午因施工不慎挖斷天然氣管線，造成瓦斯外洩；加上9月18日台電也因為電纜負載過高導致異味產生，該工程1個月內連傳2次挖斷管線，不禁讓附近居民擔憂，更質疑市府發包工程單位的施工品質。

台南市第四選區立委參選人、市議員林燕祝10月7日下午會同永康區張睿民區長、水利局、消防局、天然氣公司、台電公司與承包營建業者進行會勘，希望藉由這次的會勘可以對前2次施工問題，讓彼此可以提出解決的方式。

林燕祝認為當地居民已經被這1個月內的2次施工意外，加上之前高雄氣爆的陰影，讓住在工程附近的居民，心裡面感覺相當的不安。會勘過程中，營建業者也訴求之前2次意外的原因是因為當時如果他們不先試挖的話，這些相關管線的公司不會到場，所以才會有這2次的施工意外發生。消防局也表示發生意外時，會依照現場狀況進行相關的灑水等安全措施，確保現場所有人員的安全。

林燕祝表示，為了讓附近居民在居住上可以安心，以及盡快讓柴頭港溪D幹線排水改善工程完工後的交通便利，現場也決議在10月9日由永康區公所陳必成主秘召開協調會，來召集與此水利工程有關的所有相關管線公司，不論是台電、天然氣甚至於是自來水公司，提供相關管線資料，來讓營建業者可以在施工過程中，盡量不會再挖破任何管線。

林燕祝表示，她也會持續嚴格監督水利工程施工安全與品質，讓東橋居民可以有個安心的居住環境。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

