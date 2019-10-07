桃園首度舉辦　國慶晚會8日彩排畫面搶先看！

▲國慶晚會8日桃園彩排。（圖／資料照／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2019國慶晚會9日於桃園高鐵站前廣場舉行，市府民政局指出，今年國慶晚會主題為「攜手世界‧台灣耀飛」，8日下午4點30分到5點，將進行彩排，彩排歌手有謝雷、張琪、曹雅雯、許富凱，民眾可前往觀賞。

桃園市政府7日指出，今年訂於9日下午5點30分到9點在桃園高鐵站前廣場舉行，開場將由桃園市立國樂團、無雙樂團及敦青舞蹈團暖場表演，接著安排「2019年總統盃僑胞合唱觀摩賽」前三名隊伍為全國觀眾演唱民歌「浮雲遊子」，除了透過歌曲抒發對家鄉的離愁外，也藉由組團回國參賽展現對台灣的熱愛及支持。

▲桃園首度舉辦國慶晚會。（圖／市府提供）

晚會還會有金曲歌王許富凱、金曲歌后曹雅雯、寶島歌王謝雷、甜美歌后張琪，台語金曲歌后黃妃、有「越南孫翠鳳」之稱的阮安妮、知名原住民樂團扶桑花樂團、知名客家樂團吉那罐子、年輕活力的鼓鼓、嘻哈創作天團玖壹壹及創作小天王畢書盡等接力演出，節目內容橫跨不同世代，豐富多元，相信能讓國內民眾及與會僑胞大飽耳福。

8日下午的彩排演出由寶島歌王謝雷、甜美歌后張琪將合唱「傻瓜與野ㄚ頭」，帶大家回到台灣群星會時期的那段光輝歲月。

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