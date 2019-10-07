同公司2貨車離奇追撞！副駕彈出當場身亡　南投人一看嚇：那邊超陡

▲7日下午1時許，2輛同家公司的大貨車追撞，導致後方車輛副駕彈出車外傷重身亡，現場廢鐵散落滿地。（圖／取自臉書「南投人聊天室」）

記者白珈陽／南投報導

又一起同公司貨車追撞意外！2輛同一家貨運公司的大貨車，7日下午1時許途經南投縣鳳山路下坡路段時，後方駕駛劉姓男子（58歲）疑煞車失靈且對路況不熟，追撞前方由林男駕駛（35歲）的大貨車，強烈撞擊力道讓前車失控翻覆，後車副駕江姓男子（38歲）當場彈出車外失去生命跡象，送往南投署立醫院急救仍不治。劉男、林男全身多處擦挫傷，治療後無礙，2人均無酒精反應，詳細肇事原因正調查釐清中。

警方表示，林男與劉男係屬同家貨運公司，下午2人載著廢鐵從彰化運往南崗工業區，但途經鳳山路時，因當時是下坡路段，2人對路況不熟悉，此時劉男所駕駛的大貨車疑似突然煞車失靈，加上車身原本的重量、行徑間的速度及處於下坡，讓劉男撞上前方大貨車。

▲7日下午1時許，2輛同家公司的大貨車追撞，導致後方車輛副駕彈出車外傷重身亡，現場廢鐵散落滿地。

警方說，劉男表示不知道為什麼會發生意外，目前已通知江男家屬，而劉、林2人則仍在偵訊中，2人經酒測後均無酒精反應，目前初步研判肇事原因為煞車失靈，詳細情形正調查釐清當中。

事發時有民眾經過，將照片PO上臉書社團「南投人聊天室」，網友見狀紛紛表示，「那邊超陡欸還敢開大車上去」、「那邊路很小又陡…大貨車走那裡真的很可怕」、「那邊下坡很抖，沒經驗是不建議走那邊」，不少人都紛紛討論該路段的危險性。

另外，由於肇事車輛載滿鐵鍋、鐵盤等廢鐵，導致現場雜物散落滿地，目前半山、鳳鳴2派出所員警正在現場排除狀況，預估要到晚間9時許，才將現場排除完畢。

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