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數位存款有3大放寬　7歲以上未成年以後也可線上開戶

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▲▼錢包,債務,還債,卡債。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲金管會將放寬數位帳戶規定，研擬擴大申請對象，包括本國未成年人、外國自然人及國內獨資企業。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

獲核發執照的3家純網銀即將在明（2020）年開業，金管會也將放寬數位帳戶規定，包括7歲以上的未成年人、獨資企業開戶及外國人自然人可以開線上數位存款帳戶，預計核備後就可以上路。

為因應銀行數位化服務的發展趨勢，並兼顧銀行業務經營與風險控管，金管會表示，目前已督導銀行公會研議擴大數位存款的申請對象，包括本國未成年人、外國自然人及國內獨資企業，並增列透過行動裝置進行身分認證的開戶方式。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局官員表示，銀行公會近期研擬修正「數位存款帳戶的自律規範」，這次鬆綁後主要有3大重點，首先是7歲以上的未成年人可以線上開戶，就如同到銀行開戶一樣，都需要法定代理人同意，並做客戶審查後，才能完成開戶程序。一般來說，法定代理人通常都是父母。

再者是獨資企業開戶，像是網拍業者等一人獨資企業；最後是外國人自然人開戶，要以居留證及護照等雙證件來開戶；銀行局官員指出，銀行公會修正「數位存款帳戶的自律規範」，送到金管會核備後就可以上路。

至於限額的部分，銀行局官員說，數位帳戶分為3種，包括第一類帳戶、第二類帳戶及第三類帳戶，因此限額就必須按照上述3種類型的帳戶規範而定。

另據金管會統計，截至今年6月底，共有28家銀行開辦數位銀行帳戶業務，以開戶數首度衝破200萬戶，一口氣攀上233.8萬戶，較去年底大幅成長55%；至於開立戶數最多的前5家業者分別是台新銀行、王道銀行、國泰世華銀行、華南銀行及兆豐銀行。
 

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