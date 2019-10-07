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美國拋戰友！土耳其進軍敘利亞北部...庫德族威脅將釋放6000名IS戰犯

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▲▼ 敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

▲敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

土耳其將出兵敘利亞北部，根據總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）6日與美國總統川普熱線通話後，確認這項軍事行動旨在「清除邊境地區的恐怖分子組織」。目前，由美國支持、負責監禁6,000名ISIS戰俘的庫德族則稱，若受到土軍攻擊就將全數「放生」。川普對此也表示，就算ISIS殘黨真的因此逃亡，後續追捕責任，也將由土耳其承擔。

綜合媒體報導，白宮新聞發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）表示，土耳其出兵敘利亞北部的軍事行動，為那群與美國結盟聯合打擊伊斯蘭國組織的庫德戰士命運帶來不確定性，強調「美軍部隊不會支持、不會參此次的軍事行動，也不會在該區域現身」。

一名美國高階官員向美聯社透露，敘利亞北部大約有1000名美國士兵，接下來將展開撤離動作。另據紐約時報引述官員消息，當地美軍部隊並不會完全撤出敘利亞，但會有100名至150名美軍部隊人員在土耳其採取行動之前撤離。

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）

事實上，艾爾段6日與川普的通話中，除了11月被邀請去華府之外，也提及在敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸設置安全地帶相關事宜。此外，根據土耳其總統府通訊署6日的聲明，安全區的重要性相當高，不但能清除庫德族民兵的威脅，也能讓目前已在土耳其的敘利亞難民重返自己國家。

美土之間另個主要摩擦原因在於庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。因為YPG曾與美國結盟聯合打擊伊斯蘭國組織，是擊敗ISIS的關鍵角色，但土耳其認定YPG是恐怖組織庫德工人黨（PKK）在敘利亞的分支。

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